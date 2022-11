Remis beim Start in die Rückrunde RL SÜDWEST: +++ Steinbach Haiger und Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 1:1-Punkteteilung +++

Vor 1.080 Zuschauern trennen sich der TSV Steinbach Haiger und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 1:1. Mick Gudra brachte die Hausherren in Führung, doch Moritz Reinhard glich noch in der ersten Hälfte aus.

Die erste Hälfte

Der TSV Steinbach Haiger kam in der sechsten Minute zur ersten großen Chance der Partie. Danny Breitfelder legte den Ball quer zu Serkan Firat. Sein Schuss wurde jedoch gerade noch vor der Torlinie geblockt. In der 18. Minute gingen die Hausherren dann in Führung. Eine Ecke von Serkan Firat landete über Umwege bei Mick Gudra, der schoss den Ball sehenswert zum 1:0 in den Winkel. Wenige später zwang erneut Gudra den Gäste-Torwart zu einer Glanzparade. Tobias Wolf war auch in der 29. Minute gegen Sasa Strujic zur Stelle. Aus heiterem Himmel und unter dem Verdacht der Abseitsstellung tauchte Moritz Reinhard in der 32. Minute vor dem Steinbacher Tor auf. Er überwand Manuel Kober und Kevin Ibrahim zum überraschenden Ausgleich. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hatte dann auch die letzte Chance im ersten Abschnitt. Diesmal fand Leon Pomnitz seinen Mittelstürmer Moritz Reinhard. Der scheiterte mit einem Kopfball in der 40. Minute an Kevin Ibrahim. Somit ging es mit 1:1 in die Pause.

Die zweite Hälfte

Beide Teams neutralisierten sich zu Beginn der zweiten Hälfte. In der 69. Minute chipte Serkan Firat den Ball zu Jonas Singer, der köpfte dem Torwart den Ball aus kürzester Distanz ins Gesicht. Auch die letzte Großchance dieser weitestgehend ausgeglichenen zweiten Halbzeit gehörte der Heimelf. Enrique Pereira da Silva kam im Strafraum zum Schuss, zielte aber in der 83. Minute über das Gehäuse. So blieb es beim Remis im Duell der beiden hessischen Teams.