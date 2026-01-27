Remis beim KSC Regionalliga Südwest +++ Erster Test des FC-Astoria Walldorf in Karlsruhe +++ Am Samstag kommt Nöttingen von red. · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Dennis Egel (blau) fällt vorerst mit einem Nasenbeinbruch aus. – Foto: Foto Pfeifer

Nach knapp zwei Wochen Vorbereitung hat der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf in seinem ersten Test ein Remis erzielt. Den Ausgleich zum 1:1-Endstand beim Oberligisten Karlsruher SC II erzielte FCA-Kapitän Marcel Carl zwei Minuten vor dem Abpfiff. Nico Engel hatte zuvor die U23 des Zweitligisten in Führung gebracht (16. Spielminute).

"Das hat schon wieder ganz gut nach Fußball ausgesehen", sagte Andreas Schön. Der FCA-Trainer war folglich zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. Dagegen schmerzen zwei Verletzungen und dabei hat es, wie in der Vorrunde schon so häufig, die Innenverteidiger erwischt. Dennis Egel hat sich in Karlsruhe nach rund 20 Minuten das Nasenbein gebrochen. "Ich rechne mit ein, zwei Wochen, die er ausfallen wird, ehe er mit einer Maske wieder voll einsteigen kann", so Schön.

Wie lange Bennet Schieber ausfällt, muss erst eine MRT-Untersuchung am Dienstag bestätigen. Für den 22-Jährigen ist der vermeintliche Bänderriss, den er sich am Freitag im Training zugezogen hat, ein erneuter Rückschlag, nachdem er in der Vorrunde fast komplett passen musste. Am Samstag testen die Walldorfer erneut gegen einen Oberligisten. Dann kommt um 12 Uhr der FC Nöttingen in die Astorstadt. Von den Ausfällen dürfte zumindest Yasin Zor zurückkehren. Der Senkrechtstarter der bisherigen Saison fehlt aktuell krankheitsbedingt.