Remis beim Auftakt in Hennef: "Läuferisch unfassbar gut"

Der FC Hennef 05 und TuS Blau-Weiß Königsdorf haben sich am ersten Spieltag der Mittelrheinliga 1:1 getrennt. 90 Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften ihre Phasen hatten.

Der Start gehörte den Gastgebern: Bereits in der 9. Minute traf Jan Lucas Mowitz nach Vorarbeit von Luah Mahessa mit einem platzierten Flachschuss ins linke Eck zur Führung. Hennef blieb zunächst spielbestimmend, ließ aber kurz nach der Pause die große Gelegenheit zum 2:0 liegen. „Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden, die Jungs haben läuferisch unfassbar gut gearbeitet und ordentlich Gas gegeben. Schade, dass wir es nicht geschafft haben, uns am Anfang der zweiten Halbzeit mit dem zweiten Tor zu belohnen, die Jungs hätten es verdient gehabt. So war es dann bis zum Schluss ein offenes Spiel, mit einem gerechten Unentschieden“, erklärte Hennefs Trainer Nils Teixeira.

Königsdorf kam nach dem Seitenwechsel immer stärker auf. In der 63. Minute belohnte sich die Mannschaft von Trainer Takahito Ohno: Nach Vorlage von Noah Kurmali glich Mate Herbak aus. Ohno sah sein Team insgesamt näher am Sieg: „Wir hätten das Spiel gewinnen können, weil wir sicherlich mehr Chancen als Hennef hatten – vor allem in der zweiten Halbzeit. Der erste Durchgang war nach meiner Meinung ausgeglichen. Wir müssen das Spiel mit dem Ball besser kontrollieren, aber Hennef hat einfach gut gemacht.“

Besonders beeindruckt zeigte sich Ohno von der Reaktion seiner Spieler nach der Pause: „In der zweiten Halbzeit hatten meine Jungs sehr gute Reaktion gezeigt. Wir haben das Spiel dominiert und endlich ein Tor erzielt. Danach hatte Hennef auch große Chancen, aber alle von uns haben mit Herz und Leidenschaft verteidigt, das ist ja Basis für den Erfolg.“