Remis beim Abschied von Jetzendorfs Abwehrchef Fassl TSV kann mit Punkteteilung leben

Die Landesliga-Fußballer des Jetzendorf können einfach nicht mehr gewinnen. In Wertingen reichte es nur zu einem 1:1.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Wertingen Wertingen TSV Jetzendorf Jetzendorf 1 1 Lange sah es so aus, als würde der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf seine Sieglos-Serie nach neun Spielen beenden. Dann schlug der Tabellenvorletzte TSV Wertingen zurück. Jetzendorf spielte am vorletzten Spieltag der Saison 1:1, kann dies aber locker verschmerzen. Den Klassenerhalt hatte die Elf von Trainer Stefan Kellner bereits in der Tasche.

Stürmer Stefan Nefzger durfte sich trotz der beiden liegengelassenen Punkte freuen. Der lange verletzte Offensivmann erzielte seinen ersten Landesliga-Treffer seit Mitte Oktober. Zunächst musste Nefzger aber mehr nach hinten arbeiten, als erhofft. Wertingen war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft. „Wir haben Glück gehabt, dass uns Jerry in zwei, drei Situation gerettet hat”, so Trainer Kellner über die Paraden seines Torhüters Jeremy Manhard. Nach der stürmischen Anfangsphase steigerten sich die Jetzendorfer. Chancen waren die Folge. Stefan Stöckl verzog nach einem Umschaltmoment knapp.