Remis bei Top-Team Erlbach: Hachinger Bollwerk nicht zu knacken

Trainer Marc Endres

Zentrale Figuren des überraschenden Remis waren Nicolas Böhnke und Ben Erlmann, die in der Innenverteidigung alles abräumten. Sie wussten sich auch körperlich zu wehren gegen die Erlbacher Angriffe. Trainer Marc Endres war sehr angetan, dass die Mannschaft mit der kompakten Defensivarbeit immer wieder die Pläne der Gastgeber zunichte machte. „Das war eine sehr erwachsene Leistung“, betonte Endres. Er bedauerte nur, dass man in der Schlussphase zu wenig aus den Konterräumen machte. In der Phase hätten die Hachinger noch mehr als ein ermauertes 0:0 bewerkstelligen können. Defensiv hat sich das Team in der zweiten Saisonhälfte erheblich gesteigert, aber offensiv ist Haching noch zu harmlos, um eine bessere Rolle in der Liga zu spielen.

Die jüngsten Erfolge der Hachinger gegen den Ersten 1860 München II (1:1), den Zweiten Pipinsried (1:0) und nun den Dritten Erlbach (0:0) haben ihre Basis auch in einer anderen Gewichtung des Vereins. Für die U19 geht es in der restlichen Saison um nicht mehr allzu viel, weshalb die zweite Mannschaft nun an Bedeutung gewonnen hat. Trotz des kleinen Coups in Erlbach kann man die Relegationsspiele nach der Punktrunde nicht mehr verhindern. Spiele wie Erlbach zeigen, dass sich die jungen Hachinger in den wichtigsten Spielen der Saison vor niemanden verstecken müssen.

SV Erlbach – SpVgg Unterhaching II 0:0. Haching II: Scherger, Lautenbacherm Böhnke, Erlmann, Dorfner, Schmid (86. Zimmerer), D. Leitl (58. Haxhosaj), Fürmeier, Girtler (76. Pfeiffer), Zimmermann (19. Markulin), Hannemann (67. Joas).