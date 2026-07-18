Remis bei der Generalprobe und ein Zugang beim Regionalligisten

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Der Greifswalder FC hat seine Sommervorbereitung heute mit einem Unentschieden beim 1. FC Phönix Lübeck abgeschlossen. Nach dem absolvierten Trainingslager zeigte sich das Team von der Ostsee bereit für den scharfen Start in die neue Spielzeit. Neben dem sportlichen Remis vermeldete der Verein zudem die feste Verpflichtung von Probespieler Fodelcio Gomes Pereira, der den Angriff für die anstehende Regionalliga-Saison verstärkt.

Gelungener Abschluss der Vorbereitung im Norden

Die Fußballer des Greifswalder FC reisten nach dem absolvierten Trainingslager im JOHO-Park weiter nach Lübeck, um den letzten Härtetest vor dem Ligastart zu bestreiten. Auf der Sportanlage Koggenweg traf der GFC heute auf das Team der Regionalliga Nord, den 1. FC Phönix Lübeck. Das Spiel startete schwungvoll, denn bereits in der vierten Minute gab es die erste Gelegenheit für die Greifswalder: Robert Leipertz legte auf den mitgelaufenen Linksverteidiger Marcus Niemitz auf, dessen schöner Schuss jedoch von Keeper Kips über die Ecke gelenkt wurde.

Nach 22 Minuten folgte eine weitere gelungene Kombination über die rechte Seite. Lion Semic brach nach einem Doppelpass mit Grace Bokake Bolufe durch, umkurvte den Torwart und legte quer, doch Fabio Maiolo klärte die Hereingabe in höchster Not vor dem einschussbereiten Robert Leipertz.

Starke Paraden und vergebene Gelegenheiten vor der Pause

In der Folge übernahmen die Lübecker zunehmend die Oberhand, agierten im Abschluss jedoch nicht präzise genug, um wirklich gefährlich zu werden. Nach 27 Minuten kam es zu Verwirrung auf dem Platz, als es einen Foulelfmeter für Phönix gab. Arthur Inaka scheiterte mit diesem Strafstoß jedoch an GFC-Torwart Jakub Jakubov, der auch den anschließenden Nachschuss sicher unter sich begrub.

Kurz vor dem Pausenpfiff bot sich den Greifswaldern noch eine gute Möglichkeit, als eine Halbfeldflanke von Janis Juckel abgefälscht wurde und genau vor den Füßen von Kay Seidemann landete. Dessen direkter Abschluss war jedoch nicht platziert genug, sodass Phönix-Keeper Kips erneut zur Stelle war.

Führungstreffer und ein verpasster Strafstoß im zweiten Durchgang

Der zweite Spielabschnitt begann von beiden Teams zunächst etwas holprig. Nach etwas mehr als einer Stunde sorgte ein Befreiungsschlag von Lukas Walchhütter für Gefahr, woraufhin sich Colin Kroll-Thiel im Zweikampf gegen Karim Hüneburg durchsetzte und in der 61. Minute die 1:0-Führung für den GFC erzielte. Zehn Minuten später, in der 70. Minute, besaßen die Greifswalder die große Chance zu erhöhen, nachdem Kroll-Thiel im Strafraum gefoult worden war. McMoordy Hüther übernahm die Verantwortung, schoss den Foulelfmeter jedoch über das Tor.

Im Anschluss flachte der Spielfluss durch zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten ab, wobei lediglich ein Schussversuch von Musa Alkan erwähnenswert blieb. In der 84. Minute konterte Phönix Lübeck über die linke Seite; Ousman Touray zog ins Zentrum und erzielte aus 20 Metern per Fernschuss den 1:1-Endstand.

Ein treffsicherer Neuzugang für die Greifswalder Offensivabteilung

Zum sportlichen Abschluss der Vorbereitung hat der Greifswalder FC auf dem Transfermarkt nachgelegt. Nach einem erfolgreichen Probetraining wurde die Verpflichtung des 23-jährigen Fodelcio Gomes Pereira offiziell besiegelt. Der Portugiese, der zusätzlich die Staatsbürgerschaft von Guinea-Bissau besitzt, unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

In seiner Jugend war der flexible Offensivakteur in Portugal bei Belenenses Lissabon und beim Rio Ave FC aktiv, ehe er 2024 nach Deutschland zum Berliner AK in die Oberliga wechselte. Dort überzeugte er in seiner ersten Saison mit 16 Treffern in 27 Partien und steuerte im zweiten Jahr acht Scorerpunkte bei. In den vergangenen Wochen trainierte er bereits zur Probe beim GFC und bewies in den Testspielen seine Treffsicherheit.

Volles Vertrauen und große Erwartungen an den Probespieler

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Gomes über seinen Wechsel wie folgt: "Ich freue mich sehr, diese neue Herausforderung anzunehmen. Zunächst möchte ich mich beim Greifswalder FC für das Vertrauen bedanken. Ich werde mein Bestes geben, um dieses Trikot zu ehren. Auf geht’s, GFC!"

Auch die sportliche Führung blickt mit viel Zuversicht auf die Zusammenarbeit. In der Pressemitteilung des Vereins wird Sportdirektor Matthias Rahn zitiert: "Gomes ist ein technisch und spielerisch sehr starker Fußballer, der in den vergangenen Wochen im Training eindrucksvoll gezeigt hat, welches Potenzial in ihm steckt. Mit seiner großen Spielfreude und seiner Qualität am Ball bringt er alles mit, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass sein Weg noch lange nicht zu Ende ist".