Remis bei der Generalprobe für den FC 08 Villingen beim SSV Reutlingen
Die Generalprobe beim Ligakonkurrenten SSV Reutlingen endet 1:1.
Am Samstag (14 Uhr) geht es für den FC 08 Villingen bei Türkspor Neckarsulm in der Fußball-Oberliga wieder um Punkte. Die Generalprobe beim Ligakonkurrenten SSV Reutlingen endet 1:1.
Die Nullachter waren am Samstag an der Reutlinger Kreuzeiche das spielbestimmende Team. Der SSV Reutlingen ging nach einer halben Stunde aber dennoch glücklich in Führung. Nico Tadic war weggerutscht – und Riccardo Gorgoglione traf gegen 08-Torwart Andrea Hoxha zum 1:0. Leon Albrecht und Tadic hatten im Vorfeld des Gegentreffers gute Möglichkeiten für die Schwarz-Weißen ausgelassen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.