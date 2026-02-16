 2026-02-09T08:36:21.830Z

Remis bei der Generalprobe für den FC 08 Villingen beim SSV Reutlingen

Die Generalprobe beim Ligakonkurrenten SSV Reutlingen endet 1:1.

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser
Für Gabirel Cristilli und den FC 08 Villingen geht es in der Oberliga am kommenden Wochenende wieder los.
– Foto: Daniel Thoma

Am Samstag (14 Uhr) geht es für den FC 08 Villingen bei Türkspor Neckarsulm in der Fußball-Oberliga wieder um Punkte. Die Generalprobe beim Ligakonkurrenten SSV Reutlingen endet 1:1.

Die Nullachter waren am Samstag an der Reutlinger Kreuzeiche das spielbestimmende Team. Der SSV Reutlingen ging nach einer halben Stunde aber dennoch glücklich in Führung. Nico Tadic war weggerutscht – und Riccardo Gorgoglione traf gegen 08-Torwart Andrea Hoxha zum 1:0. Leon Albrecht und Tadic hatten im Vorfeld des Gegentreffers gute Möglichkeiten für die Schwarz-Weißen ausgelassen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.