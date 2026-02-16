Remis bei der Generalprobe für den FC 08 Villingen beim SSV Reutlingen Die Generalprobe beim Ligakonkurrenten SSV Reutlingen endet 1:1. von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 14:25 Uhr · 0 Leser

Für Gabirel Cristilli und den FC 08 Villingen geht es in der Oberliga am kommenden Wochenende wieder los. – Foto: Daniel Thoma

Am Samstag (14 Uhr) geht es für den FC 08 Villingen bei Türkspor Neckarsulm in der Fußball-Oberliga wieder um Punkte. Die Generalprobe beim Ligakonkurrenten SSV Reutlingen endet 1:1.