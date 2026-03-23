Remis auf schwierigem Untergrund: Dornbreite teilt die Punkte Der FC Dornbreite Lübeck und der TSV Bargteheide trennen sich in einer chancenarmen Partie 1:1. Beide Trainer sprechen von einem leistungsgerechten Ergebnis. von ck · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Der FC Dornbreite Lübeck hat sich im Heimspiel gegen den TSV Bargteheide mit einem 1:1 begnügen müssen. Auf schwer bespielbarem Untergrund entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit wenigen klaren Torchancen.

Die Gäste gingen früh durch einen Foulelfmeter in Führung. Florian Philipp Laue verwandelte in der 11. Minute zum 1:0 für Bargteheide. Dornbreite tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, steigerte sich jedoch im zweiten Durchgang. Der Ausgleich fiel in der 58. Minute: Pleurat Bajgora traf nach einer Standardsituation zum 1:1-Endstand. Weitere zwingende Möglichkeiten blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Beide Trainer sehen gerechtes Ergebnis Trainer Sascha Strehlau ordnete die Partie wie folgt ein: „Ein Spiel auf einem schwer bespielbarem Platz. Am Ende steht ein 1:1, mit dem beide Mannschaften gut leben können. Einsatz und Einstellung stimmten und mit zunehmender Spieldauer hatten wir mehr vom Spiel. Der Punkt ist wichtig, nun wird es Zeit, dass wir uns auch mal für unseren Einsatz mit drei Punkten belohnen.“