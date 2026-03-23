Remis auf schwierigem Untergrund: Dornbreite teilt die Punkte

Der FC Dornbreite Lübeck hat sich im Heimspiel gegen den TSV Bargteheide mit einem 1:1 begnügen müssen. Auf schwer bespielbarem Untergrund entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit wenigen klaren Torchancen.
Die Gäste gingen früh durch einen Foulelfmeter in Führung. Florian Philipp Laue verwandelte in der 11. Minute zum 1:0 für Bargteheide. Dornbreite tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, steigerte sich jedoch im zweiten Durchgang.
Der Ausgleich fiel in der 58. Minute: Pleurat Bajgora traf nach einer Standardsituation zum 1:1-Endstand. Weitere zwingende Möglichkeiten blieben auf beiden Seiten Mangelware.
Beide Trainer sehen gerechtes Ergebnis
Trainer Sascha Strehlau ordnete die Partie wie folgt ein: „Ein Spiel auf einem schwer bespielbarem Platz. Am Ende steht ein 1:1, mit dem beide Mannschaften gut leben können. Einsatz und Einstellung stimmten und mit zunehmender Spieldauer hatten wir mehr vom Spiel. Der Punkt ist wichtig, nun wird es Zeit, dass wir uns auch mal für unseren Einsatz mit drei Punkten belohnen.“
Auch Bargteheides Trainer Michel Wohlert sah ein ausgeglichenes Spiel: „Auf einem sehr schlechten Platz hatten beide Mannschaften ihre Probleme. Im ganzen Spiel gab es keine fünf Abschlüsse aus dem Spiel heraus. Im ersten Durchgang waren wir noch etwas besser drin und führen entsprechend verdient zur Pause. In der zweiten Hälfte haben wir dann mehr Standards zugelassen und Dornbreite mehr Spielanteile gegeben. Auf 90 Minuten gesehen war es also ein gerechtes Unentschieden.“
Dornbreite bleibt im Mittelfeld
Mit dem Remis steht Dornbreite nun bei 32 Punkten aus 21 Spielen und belegt Rang sieben. Bargteheide folgt mit einem Punkt weniger auf Platz acht.
An der Spitze hat sich der VfB Lübeck II mit 50 Punkten vor dem SC Rapid Lübeck (48 Punkte) festgesetzt, während der Eichholzer SV mit 40 Zählern Rang drei einnimmt.
FC Dornbreite Lübeck – TSV Bargteheide 1:1
FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will, Simon Leu, Janis Hansen, Hendrik Heinrich (78. Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley), Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina, Marc Hinze (76. Marijan Lalic), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (72. Ben Komla Afelete Galley), Malik Kalota (46. Pleurat Bajgora), Tyler Stadler - Trainer: Kevin Wölk
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Colin Hilpert (78. Mika Rocksien), Florian Philipp Laue, Henri Lasse Benthien, Theodor Oskar Hagelstein, Lenas Jahn (46. Louis Hinze), Malte Kentzler, Max Christian Nolle, Karl Johann Hagelstein (71. Nils Fritzsche), Luca Maximilian Schulz (76. David Timmermann), Jan Luca Schulz (62. Florian Henk) - Trainer: Michel Wohlert
Schiedsrichter: Jonas Fischer
Tore: 0:1 Florian Philipp Laue (11. Foulelfmeter), 1:1 Pleurat Bajgora (58.)