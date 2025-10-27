Remis auf den Waldauer Wiesen

Nach der knappen Derby-Niederlage gegen Ihringshausen empfing Wolfsanger II am heutigen Spieltag das Schlusslicht AFC. Beide Mannschaften gingen konzentriert in die Partie, wodurch sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel entwickelte. Beide Defensivreihen standen kompakt und ließen kaum Torchancen zu. Kurz vor der Halbzeit sorgte Nico Vogel mit einem sehenswerten Distanzschuss für den größten Aufreger der ersten Hälfte – der Ball prallte jedoch an die Latte, sodass es torlos in die Pause ging.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Bild ähnlich. Wolfsanger kam nun etwas besser ins Spiel und erarbeitete sich mehrere Möglichkeiten. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 0:0-Unentschieden, das dem Spielverlauf entsprach. Wolfsanger sicherte sich damit einen weiteren Punkt, bleibt jedoch im Tabellenkeller unter Druck. Der AFC holte seinen zweiten Zähler in dieser Saison und bleibt weiterhin am Tabellenende.