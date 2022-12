Remis auf dem Holzhof!

Aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasenplatzes am Eichenhain mussten wir das fällige Punktspiel gegen die Hochschulstädter aus Mittweida auf dem Kunstrasenplatz in Elsterwerda austragen.

Der Zeiger der Uhr hatte noch keine Umrundung geschafft, da stand es schon 0:1 für unsere Gäste. Der erste Angriff und wir lagen zurück. Und es kam noch schlimmer. Torhüter Sven Lotzmann verletzte sich nach einer viertel Stunde und da kein Ersatztorwart auf der Bank saß, musste Sebastian Grünberg in die Presche springen. Um es vorwegzunehmen, er machte seine Sache ausgezeichnet. Mitte der ersten Halbzeit bekam Mittweida eine Elfmeter zugesprochen und Basti entschärfte den platziert getretenen Ball bravourös. Insgesamt hatten unsere Gäste mehr Spielanteile in der ersten Spielhälfte. Die große Ausgleichschance vergab leider unser ansonsten so eiskalter Torjäger Tim Zeller. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Rico Kaiser Kevin Perkun für den heute glücklos agierenden Lucas Rost ein. Nach einer gespielten Stunde verließ Patrick Vanselow den Platz und für ihn kam Florian Pfennig. Dieser hatte dann auch eine gute Gelegenheit den Ausgleich zu erzielen, vergab aber freistehend. Was auf unseren Kasten kam verteidigten wir mit Glück und Geschick und dank eines über sich hinauswachsenden Ersatztorhüters. Zwei Minuten vor Ultimo war es wieder einmal unser Spielführer der den verdienten Ausgleich erzielte und zumindest einen Punkt rettete. Kämpferisch kann man unseren Jungs keinen Vorwurf machen, das Spielglück ist aber seit längerem nicht mehr auf unserer Seite. Am kommenden Samstag besteht nun die Möglichkeit beim Nachholspiel gegen den Hartmannsdorfer SV, wiederum auf dem Holzhof in Elsterwerda, die Hinrunde mit einem Dreier abzuschließen.

Klaus Hirschnitz

Trainerfazit von Rico Kaiser: "Am Ende war es für uns ein wichtiger und verdienter Punkt. In der ersten Minute bekommen wir das Gegentor und dann muss auch noch unser Torwart verletzt raus. Aber mit der Zeit kämpften wir uns in die Partie und verunsichern den Gegner immer mehr. Der Spieler des Spiels war Basti, der alles was auf das Tor kam hielt, sogar einen Elfermeter. Nun heißt es am letzten Spieltag unbedingt zu punkten damit wir den Anschluss an das rettende Ufer verkürzen.“

Zuschauer: 33

Torfolge:

0:1 Hans Weinert, 01. min

1:1 Tim Zeller, 88. min

Unparteiische:

Schiedsrichter: Jan Windisch

Assistenten: Tobias Oberritter, Conrad Weißenborn

Alle SR-Gruppe Dresden