Remis an der Fuldatalstraße

TSV Wolfsanger II erkämpft sich Punkt gegen FSK Vollmarshausen
In einer intensiven und umkämpften Partie trennten sich der TSV Wolfsanger II und der FSK Vollmarshausen mit einem 1:1-Unentschieden. Während die erste Halbzeit noch torlos geblieben war, hatte die Begegnung nach dem Seitenwechsel deutlich an Fahrt aufgenommen.
In der 60. Minute brachte Tom Luca Opfermann die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später erzielte Louis Pristl in der 65. Minute per Freistoß den Ausgleich zum 1:1.
In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Trotz guter Möglichkeiten gelang es jedoch keiner Mannschaft mehr, den entscheidenden Treffer zu erzielen.
Für den TSV Wolfsanger II fühlt sich das Unentschieden dennoch wie ein kleiner Erfolg an. Nach intensiven Wochen und schwierigen Spielen nahm das Team den hart erarbeiteten Punkt gerne mit und konnte darauf aufbauen. Der FSK Vollmarshausen hingegen dürfte sich ärgern, nach dem schnellen Ausgleich nicht noch mehr aus der Partie herausgeholt zu haben.