Remis an der Fuldatalstraße

In einer intensiven und umkämpften Partie trennten sich der TSV Wolfsanger II und der FSK Vollmarshausen mit einem 1:1-Unentschieden. Während die erste Halbzeit noch torlos geblieben war, hatte die Begegnung nach dem Seitenwechsel deutlich an Fahrt aufgenommen.

In der 60. Minute brachte Tom Luca Opfermann die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später erzielte Louis Pristl in der 65. Minute per Freistoß den Ausgleich zum 1:1.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Trotz guter Möglichkeiten gelang es jedoch keiner Mannschaft mehr, den entscheidenden Treffer zu erzielen.