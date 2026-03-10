Remis am Huthgarten: Vilzing trotzt Favorit Würzburg einen Punkt ab!

Nach der jüngsten 0:1-Niederlage gegen die Augsburger Reserve war die DJK Vilzing auf Wiedergutmachung aus – und das ausgerechnet gegen einen der schwersten Brocken der Liga. Im dritten Heimspiel innerhalb einer Woche lieferten die „Schwarzgelben“ dem ambitionierten Aufstiegskandidaten aus Unterfranken am Englische-Woche-Dienstag einen beherzten Kampf - und sicherten sich mit dem 1:1-Endstand einen hochverdienten Punkt gegen die Kickers.
Der Start in die Partie hätte für die Hausherren jedoch kaum unglücklicher verlaufen können: Bereits in der 4. Minute nutzte Felix Eroll Zejnullahu einen Fehler im Aufbau zur frühen Würzburger Führung. Während die Gäste-Elf in der Anfangsphase das Spiel kontrollierte, verpasste sie es in der Folge nachzulegen. Vilzing biss sich in die Partie zurück und belohnte sich kurz vor der Pause: Ein langer Schlag von Paul Grauschopf fand Simon Sedlaczek der aus 16 Metern zum 1:1-Ausgleich (44.) vollstreckte.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Die Hausherren agierten zunächst mutiger und gestalteten die Begegnung offen. In einer druckvollen Phase der Gäste ab der 65. Minute hielt die DJK-Defensive mit vollem Einsatz dagegen - und blockte mehrere Großchancen ab. Die Partie blieb bis zur letzten Sekunde auf Messers Schneide: In der 96. Minute zwang Thomas Haas mit einem wuchtigen Volley Würzburg-Keeper Johann Hipper sogar noch zu einer Glanzparade, die den Gästen den Zähler rettete.
Unterm Strich ein leistungsgerechtes Remis, das Vilzing einmal mehr als unangenehmen Gegner für jeden Titelanwärter ausweist. Für die Elf geht es nun in den engen Spielrhythmus weiter, bevor am Freitag das Auswärtsspiel in Aubstadt wartet.
Das Spiel aus Sicht von Vilzings Sportlichem Leiter Roland Dachauer: "Ein insgesamt wichtiger Punkt für unsere Mannschaft, der auch unterm Strich absolut in Ordnung geht. Würzburg war anfangs richtig stark, war druckvoll, ist folgerichtig in Führung gegangen. Wir haben im Verlauf der ersten Hälfte aber immer besser ins Spiel gefunden, haben Paroli geboten und konnten die ein oder andere gefährliche Aktion erzeugen, was dann mit dem Tor kurz vor der Pause belohnt worden ist.
In Hälfte zwei war's im Grunde eine ausgeglichene Partie - mit einer tollen Mannschaftsleistung unsererseits. Zum Schluss hat Würzburg natürlich gedrückt, sie wollten unbedingt gewinnen. Wir hatten in der Nachspielzeit noch eine Großchance durch Thomas Haas - der Lucky Punch wäre aber vielleicht des Guten zu viel gewesen. Unterm Strich - auch angesichts der langen Verletztenliste und der hohen Moral - war's ein absolut verdienter Punkt."
Das Spiel aus Sicht von Würzburgs Sportdirektor Sebastian Neumann: "Es war ein enges Spiel auf schwierigen Geläuf. Wir hatten die besseren Chancen, haben diese aber nicht mit voller Konsequenz genutzt. Am Ende sind wir mit dem Unentschieden nicht zufrieden."