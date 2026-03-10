Remis am Huthgarten: Vilzing trotzt Favorit Würzburg einen Punkt ab!

Das Hinspiel endete 2:0 für die Kickers. Die DJK Vilzing erkämpfte sich nun gegen den Aufstiegsfavoriten ein 1:1 auf eigenem Geläuf. – Foto: IMAGO / Frank Scheuring

Nach der jüngsten 0:1-Niederlage gegen die Augsburger Reserve war die DJK Vilzing auf Wiedergutmachung aus – und das ausgerechnet gegen einen der schwersten Brocken der Liga. Im dritten Heimspiel innerhalb einer Woche lieferten die „Schwarzgelben“ dem ambitionierten Aufstiegskandidaten aus Unterfranken am Englische-Woche-Dienstag einen beherzten Kampf - und sicherten sich mit dem 1:1-Endstand einen hochverdienten Punkt gegen die Kickers.

Der Start in die Partie hätte für die Hausherren jedoch kaum unglücklicher verlaufen können: Bereits in der 4. Minute nutzte Felix Eroll Zejnullahu einen Fehler im Aufbau zur frühen Würzburger Führung. Während die Gäste-Elf in der Anfangsphase das Spiel kontrollierte, verpasste sie es in der Folge nachzulegen. Vilzing biss sich in die Partie zurück und belohnte sich kurz vor der Pause: Ein langer Schlag von Paul Grauschopf fand Simon Sedlaczek der aus 16 Metern zum 1:1-Ausgleich (44.) vollstreckte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Die Hausherren agierten zunächst mutiger und gestalteten die Begegnung offen. In einer druckvollen Phase der Gäste ab der 65. Minute hielt die DJK-Defensive mit vollem Einsatz dagegen - und blockte mehrere Großchancen ab. Die Partie blieb bis zur letzten Sekunde auf Messers Schneide: In der 96. Minute zwang Thomas Haas mit einem wuchtigen Volley Würzburg-Keeper Johann Hipper sogar noch zu einer Glanzparade, die den Gästen den Zähler rettete.

Unterm Strich ein leistungsgerechtes Remis, das Vilzing einmal mehr als unangenehmen Gegner für jeden Titelanwärter ausweist. Für die Elf geht es nun in den engen Spielrhythmus weiter, bevor am Freitag das Auswärtsspiel in Aubstadt wartet.