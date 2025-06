Remis am brennenden berg

Oberliga-Aufsteiger FC Hertha Wiesbach hat sich am Samstag vom Saarlandligisten SC Halberg Brebach im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler 1:1 (0:0) getrennt. Bereits am Dienstag geht es zu Hause mit dem nächsten Test weiter.

Oberliga-Aufsteiger FC Hertha Wiesbach trennte sich in seinem ersten Test der Vorbereitung vom Saarlandligisten SC Halberg Brebach auf der Anlage des ASC Dudweiler 1:1 (0:0)-Remis. Direkt nach Wiederbeginn kam das Team aus dem Saarbrücker Stadtteil zur Führung, die Pascal Piontek in der 52. Minute nach einer Vorlage von Yannik Haups ausgleichen konnte. Hertha-Trainer Michael Petry sagte nach dem spiel: "Neben den Ausfällen, die sowieso schon feststanden haben uns jetzt auch noch Sören Maas, Mathias Mattik und Jan Wollbold kurzfristig gefehlt, wir hoffen, dass der ein oder andere bis Dienstag wieder dabei ist. Wir haben im Stadion gespielt, der Boden war sehr holprig, aber wir hatten auch einen guten Gegner. Wir sind am Anfang, das muss sich alles noch finden". Am Dienstag um 19 Uhr empfängt das Team aus dem Eppelborner Gemeindeteil um 19 Uhr das Saarlandliga-Team der SV Elversberg in der ProWin-Arena (Landstuhlstr.). Halberg Brebach spielt am kommenden Sonntag, 05. Juli, um 15 Uhr gegen Homburger Nord-Ost-Verbandsligisten SV Schwarzenbach, diese Begegnung wird auf dem Kunstrasenplatz im Homburger Stadtteil Jägersburg ausgetragen.