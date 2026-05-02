Remis als gefühlte Niederlage

Über die rechte Außenbahn nimmt Cornel Böhme (li) den nächsten Anlauf für die Hohenleipischer. – Foto: fth

Wie in der Vorwoche spielen die Hohenleipischer 2:2, nur ist die Gefühlslage eine komplett andere, denn die VfB-Elf schenkte ihren verdienten Zwei-Tore-Vorsprung nach Kniesche-Doppelpack noch her und verpasste anfangs der Zweiten Hälfte trotz mehrerer guter Chancen mit mindesens dem dritten Tor die Vorentscheidung. Unverständlich, wieso die Platzherren im letzten Spielviertel gegen die am Kräftelimit angekommenen Gäste hinten in Schwierigkeiten geraten und offensiv nur noch Stückwerk abliefern konnten. Ein nicht unhaltbarer Distanzschuss zum Anschluss und der Ausgleich nach halbherziger Verteidigung führten zum aus Heimsicht enttäuschenden Unentschieden.

Top-Rasen, super Wetter, gute Zuschauerkulisse. Die Bedingungen - abgesehen von einigen verletzten VfB-Stammspielern - boten beste Voraussetzungen für einen Heimdreier. Die Gäste begannen gut und VfB-Keeper Laurin Bormann parierte ihren ersten Torschuss ganz stark (4.), während auf der anderen Seite der erste Abschluss gleich im Netz landete (9.). Felix Kniesche hatte ihn unorthodox von der Strafraumgrenze abgegeben. In der Folge waren die Einheimischen im Spiel und Louis Reichman hatte nach einem klasse VfB-Angriff über die rechte Seite das 2:0 auf dem Fuß, SG-Keeper Felix Hoevel war aber blitzschnell unten und lenkte die Kugel gerade noch zur Ecke (19.). Dann kam Marvin Groll einen Schritt zu spät gegen den herauslaufenden Tormann (23.) und Felix Kniesche verzog knapp (36.). Mit einer schönen Einzelleistung, gestartet am linken Strafraumeck, markierte er kurz darauf aber das 2:0 (42.) und in der Extra-Zeit des ersten Durchgangs verfehlte Florian Vogt nach einem starken Solo ab der Mittellinie mit der nächsten Möglichkeit eine höhere Pausenführung.

Mit Wiederbeginn schien dieses dritte Tor nur eine Frage der Zeit zu sein. Reichmann setzte eine Hereingabe rechts neben den Kasten (48.), der Keeper hatte gar nicht reagiert. Es folgte eine Doppelchance der Platzherren (51., 53.) und auch einer der besten Angriffe des Tages über Cornel Böhme auf Kniesche blieb ohne Torerfolg. (59.). Dann wurde es nach einem VfB-Eckball zweimal gefährlich vor dem SG-Tor und der Hohenleipischer Angreifer setzte seinen Kopfball etwas zu hoch an (63.). Dass eine Zwei-Tore-Führung längst kein beruhigender Abstand ist, ist eine alte Fußballweisheit und sollte sich baldigst bestätigen, genau wie sich für Hohenleipisch das verpasste 3:0 rächen sollte.