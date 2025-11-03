Remich-Bous behält seinen Nimbus

* Falls Torschützen im Ranking fehlen sollten, bitten wir die Vereine, diese nachzutragen oder sie uns per E-Mail an luxemburg@fupa.net inkl. Minute und Spielstand zuzusenden.

Was am Wochenende los war

Bereits am Freitag sicherte sich Grevenmacher durch zwei Treffer Mitte der 1.Halbzeit einen 2:0-Auswärtssieg in Weiler und bestätigt damit nicht nur seinen 2.Tabellenplatz, sondern vergrößerte zudem den Abstand zu den gastgebenden Yellow Boys. An dem selben Abend stand es zwischen Mensdorf und Bartringen lange 0:0, die Hausherren hatten dabei in der 1.Halbzeit ein Plus an Torchancen. Zwischen der 75.‘ und 3.Minute der Nachspielzeit erzielten die Gäste aber drei Tore und setzten sich etwas unerwartet mit 3:0 durch, wodurch sie einen gewissen Abstand nach unten gewinnen konnten.

Thiel: „haben unsere spielerischen Stärken an diesem Abend auf dem Platz nicht umsetzen können“

Christophe Thiel (Mensdorf) gegenüber FuPa: „Wir waren motiviert nach der Niederlage gegen Itzig wieder 3 Punkte zu holen. Vor allem zuhause in Mensdorf, wo wir, mit Ausnahme des Spiels gegen Remich, alle Punkte geholt haben. Unser Trainer hat uns gut auf das Spiel vorbereitet, aber wir Spieler haben unsere spielerischen Stärken an diesem Abend auf dem Platz nicht umsetzen können.

Es gab Momente, bevor wir den Elfmeter gegen uns bekommen haben, in denen wir das 1:0 hätten machen können, aber wir waren vor dem Tor nicht konsequent genug. Nach dem 0:1 haben wir natürlich alles versucht, um das Spiel noch einmal zu drehen, aber die Bartringer haben gut verteidigt und in der 90.‘ noch zwei weitere Tore geschossen. So ist der Fußball eben, jetzt müssen wir weitermachen, die Saison ist noch lang genug.“

Merl fand mit einem sehenswerten Schuss von Hernani aus rund 20 Metern früh in sein Heimspiel gegen den CSO (1:0, 10.‘) und auch Na Fimade Teixeira traf von außerhalb des Sechzehners, dies zum 2:0 (16.‘). Die Hauptstädter blieben am Drücker und erhöhten noch vor dem Dreh auf 3:0, wodurch eine Vorentscheidung gefallen war. Am Ende stand ein 5:2-Heimsieg zu Buche. Nach einem frühen Platzverweis für Gastgeber Sandweiler (30.‘ Marques Ferreira) gelang Munsbach ein 5:1-Erfolg auf der anderen Seite des Flughafens, Mello gelang dabei ein Hattrick.

URB alleiniger Rekordhalter

Remich-Bous hat den Rekord der Saison: mit dem 4:1-Erfolg gegen Junglinster und der zeitgleichen Niederlage im 1.Bezirk von Beggen in Weiswampach ist die URB die einzige 1.Herren-Mannschaft im luxemburgischen Fußball, die Anfang November noch nicht einen einzigen Punkt abgeben musste. Nach 2:0-Pausenführung machten die Gäste es aber nach einer Stunde wieder spannend, doch ein Doppelschlag der Hausherren mit u.a. einem sehenswerten Schuss von Meris Dervisevic aus sechzehn Metern in den Winkel (4:1, 78.‘) machten alles klar zugunsten des Leaders.

Während Sanem ein knapper und wichtiger 2:1-Heimsieg gegen Schengen gelang, setzte sich Kopstal ebenfalls knapp mit 1:0 durch einen Kopfballtreffer von Lima Fernandes (18.') in Echternach durch. Itzig untermauerte durch u.a. zwei Tore in der Schlussphase der 1.Halbzeit beim 3:0-Auswärtssieg in Wasserbillig seine tolle Form.

Feedback

