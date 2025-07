Relegationszahlen: Niederbayern bayernweit erneut ganz oben Auch das Interesse im Verbandsbereich ist groß: Die Zuschauer-Bestmarke war am Aschaffenburger Schönbusch

"Es bleibt dabei, die heiße Endphase einer Spielzeit hat nicht nur ihren ganz besonderen Charakter, sondern sie bewegt die Massen und ist ein echtes Phänomen – auf unseren Plätzen werden bei den Entscheidungs- und Relegationsspielen überall in Bayern große Fußball-Feste bei Bratwurst und Bier gefeiert. Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn nicht nur die Fans dicht gedrängt am Spielfeldrand stehen, sondern auch Freud‘ und Leid so eng beieinander liegen. Dass wir in diesem Jahr nochmals fast 30.000 Menschen mehr zählen konnten, unterstreicht die ungebrochene Strahlkraft des Amateurfußballs als klare Sportart Nummer eins", sagt BFV-Präsident Christoph Kern.







Bestmarke am Aschaffenburger Schönbusch





Die meisten Tickets gingen an den Stadionkassen am Aschaffenburger Schönbusch über den Tresen: Das Rückspiel der Regionalliga-Relegation zwischen der heimischen Viktoria und dem SC Eltersdorf (5:1) besuchten 2818 Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den Spielen auf Verbandsebene lag der Schnitt bei 873 Fans.





Bayerische Relegations-Hochburg bleibt Niederbayern mit durchschnittlich 888 Zuschauerinnen und Zuschauern pro Relegationsspiel – vor Schwaben (754) und Unterfranken (725). In Summe pilgerten 45.334 Fans zu den 51 Alles-oder-Nichts-Matches im Osten des Freistaats und damit so viele wie in keinem anderen der insgesamt sieben Fußball-Bezirke des Bayerischen Fußball-Verbandes. Das Jahnstadion im niederbayerischen Zwiesel war sodann auch der Schauplatz für das publikumsträchtigste Match unterhalb der Verbandsebene: 2409 Besucherinnen und Besucher waren mit dabei, als der SV Bischofsmais dank eines 7:6-Erfolges im Elfmeterschießen über den TSV Regen das Ticket für die Teilnahme an der Bezirksliga klar machte.







Zuschauen und mit dem Sozial-Euro helfen





"Das Interesse an der Relegation ist mit immer neuen Rekordmarken imposant. Die steigenden Zahlen belegen das sich verändernde gesellschaftliche Interesse. Heutzutage lockt der Fußball insbesondere auch dann, wenn es sportlich zugespitzt zugeht. Mit einem großem Publikumszuspruch kommt automatisch auch dieser besondere Event-Charakter hinzu, den die Menschen heute erleben und Teil davon sein wollen", sagt Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im BFV-Präsidium den Herren-Spielbetrieb verantwortet und in seiner Funktion als Mitglied des Stiftungsvorstands der BFV-Sozialstiftung weiß, "dass alle, die ein Relegations- oder Entscheidungsspiel besuchen, auch aktiv für vom Schicksal getroffene Mitglieder der bayerischen Fußball-Familie einstehen. Für diese große Solidarität möchte ich mich auch jetzt ausdrücklich bedanken. Zusammen bewegen wir Großes!"







Bei allen Relegations- und Entscheidungsspielen zahlen die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Euro Aufpreis. Dieser sogenannte "Sozial-Euro", der auch bei den Toto-Pokal-Partien ab der 1. Hauptrunde erhoben und ab der Saison 2025/26 bei den Toto-Pokal-Kreisfinals eingeführt wird, fließt in die Stiftung, die damit seit ihrer Gründung im Jahr 2012 in über 1000 Fällen Menschen und Vereinen in prekären Notlagen mit rund zwei Millionen Euro unterstützt hat – etwa die Hinterbliebenen eines jungen Familienvaters, den ein Unfall brutal aus dem Leben gerissen hat, an Fußballerinnen und Fußballer, die die Diagnose einer schweren Krankheit erhalten haben, oder aber eben auch schon nach schweren Naturkatastrophen. Erst im vergangenen Jahr bedachte die Stiftung 40 von der Hochwasser-Katastrophe im Freistaat betroffene Vereine allein mit einer Gesamtsumme in Höhe von 342.100 Euro.