Relegationswirrwarr im Amateurfußball

So weiß die zweite Mannschaft von Ratingen 04/19 beispielsweise immer noch nicht, mit wem sie es in der Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt zu tun bekommt. Klar ist nur, dass sie auf den Tabellen-15. der Bezirksliga Gruppe 4 trifft. Da dort aber mit Alemannia Pfalzdorf, TSV Krefeld-Bockum und VfB Uerdingen gleich drei Teams die reguläre Spielzeit punktgleich auf den Rängen 13, 14 und 15 beendeten, muss dieses Trio zunächst einmal in einer Extra-Runde im Modus Jeder-gegen-Jeden einen Verlierer ausspielen, der dann auf Ratingen trifft. Denn zum Abschluss einer Saison zählen im Amateurbereich weder das Torverhältnis noch der direkte Vergleich, wenn mehrere Teams punktgleich auf einem für Auf- oder Abstieg relevanten Platz liegen.

Die Ratinger Zweitvertretung wird ihr erstes von zwei Relegationsspielen daher wohl erst am 15. Juni bestreiten können. Ob sie dann auch noch ihre beste Besetzung aufbieten kann, ist fraglich. Denn bei aller Rücksicht auf den Rahmenterminplan wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Fälle geben, in denen Familien bereits ihren Urlaub gebucht haben, weil sie eine solch verrückte Konstellation nicht kalkuliert hatten.

Leidtragende unter diesem Chaos könnten auch noch die Kicker von DSC 99 II werden. Das Team von Gökhan Yasar entschied am Mittwochabend das Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A gegen den MSV Hilden durch einen Doppelpack von Abel Mokonen mit 2:0 für sich. Doch selbst wenn der „Club“ auch das Rückspiel in Hilden am kommenden Sonntag gewinnen würde, dürfte er die Sektkorken noch nicht knallen lassen. Denn das Problem des DSC ist: Für ihn wird nur dann ein Platz in der Kreisliga A frei, wenn Ratingen 04/19 II auch in der Bezirksliga bleibt.

So könnte die Zweite des DSC am Sonntag also eine Aufstiegs-Relegation gewinnen, ohne aufzusteigen. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet die erste Mannschaft des DSC hätte dieses Wirrwarr lösen können, wenn sie am drittletzten Spieltag nicht gegen Ratingen 04/19 II gewonnen hätte. Das tat die Mannschaft von Sascha Walbröhl aber ganz souverän und im Sinne des FairPlay mit 4:1.

Wohlwissend, dass es nicht das perfekte Zielbild gibt, um das recht komplexe Auf- und Abstiegskonstrukt im Amateurbereich zu lösen, wird sich der Verband hier etwas einfallen lassen müssen. Die Relegation vor der Relegation kann ebenso wenig gewünscht sein wie eine Aufstiegsrelegation ohne Aufsteiger. Die letzten Fragen in dieser Hinsicht werden wohl nicht vor dem 18.6. gelöst sein. Nicht viel später fangen die Teams, die gerade auf „Malle“ die Seele baumeln lassen, teilweise schon wieder mit der Sommervorbereitung an.