Relegationsverlierer steigt doch auf, verlegte Jugendspiele

– Foto: Tobias Sellmaier

Durch den Aufstieg des SV Steinbach entsteht in der Kreisliga A2 ein Untersoll. Gemäß der Spielordnung rückt daher der Verlierer des Relegationsspieles, der SV Spiegelberg nach und spielt in der Saison 2026/27 in der A2.

Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle hat der wfv ein Spielverbot für das Wochenende erlassen.

Deshalb müssen die Turniere: IN.VIVO-Bezirkspokal der Junioren (27.06.) beim SSV Steinach-Reichenbach sowie der Juniorinnen Bezirkspokalspieltag (28.06.) in Welzheim auf einen anderen Termin verschoben werden.

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Fußballbezirk Alb

Die Bezirkspokalendspiele der Jugend wurden verlegt und finden nun am Sonntag, den 05. Juli, beim TV Derendingen statt. Der Finaltag startet bereits um 09:00 Uhr mit dem Endspiel der B-Juniorinnen zwischen dem TSV Lustnau und dem TSV Sondelfingen, gefolgt von der Begegnung der C-Juniorinnen um 11:00 Uhr, bei der der TSV Pfronstetten gegen den SV Unterjesingen antritt. Am Nachmittag spielen um 13:00 Uhr die C-Junioren der TSG Tübingen II gegen die TSG Tübingen I, bevor um 15:00 Uhr das Finale der B-Junioren zwischen der SGM SV Wendelsheim und der SGM TB Kirchentellinsfurt/Schönbuch United angepfiffen wird. Den sportlichen Abschluss machen um 17:00 Uhr die A-Junioren im Match der SGM TSV Lustnau/Pfrondorf gegen die SGM TV Degerschlacht/Sickenhausen. Darüber hinaus steht der Termin für den diesjährigen Bezirksstaffeltag fest: Dieser findet am Freitag, den 17. Juli, um 19:30 Uhr in der Bloßberghalle in Kleinengstingen statt.

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Fußballbezirk Nordschwarzwald

Da besondere Lagen besondere Maßnahmen erfordern, wurde der Jugend-Endspieltag im Bezirkspokal erfolgreich neu terminiert und wird nun am Samstag, den 11. Juli 2026, beim SV Betzweiler ausgetragen. Die Finalspiele starten mit der C-Jugend um 10:30 Uhr, gefolgt von der B-Jugend um 13:00 Uhr, bevor schließlich um 16:00 Uhr die A-Jugend den sportlichen Abschluss bildet. ABezirksjugendspielleiter Stefan Beckmann bedankt sich für das hohe Maß an Flexibilität und Verständnis bei allen Beteiligten.

Am 11. Juli rollt ab 18:00 Uhr in Dießen der Ball bei den Ü40-Bezirksmeisterschaften, an denen zehn Mannschaften teilnehmen.

Ein weiterer zentraler Pflichttermin steht am Freitag, den 17. Juli 2026, um 19:30 Uhr an: Der diesjährige Bezirksstaffeltag der Aktiven (Bezirksliga, Kreisliga A und B) findet beim TSV Rohrdorf in der Turn- und Festhalle statt. Die offizielle Tagesordnung des Abends sieht nach der anfänglichen Begrüßung und den anschließenden Grußworten zunächst die Berichte der Staffelleiter und des Bezirksspielausschusses vor, woraufhin ein gemeinsamer Rückblick auf die abgelaufene Saison 2025/2026 geworfen wird. Ein feierlicher Höhepunkt der Versammlung wird die Durchführung der anstehenden Ehrungen sowie die offizielle Meisterwimpelübergabe sein. Im Anschluss richtet sich der Blick nach vorne auf die Organisation des Spielbetriebs für die neue Saison 2026/2027, wobei die exakte Staffeleinteilung, wichtige Rahmentermine und die geltenden Bestimmungen besprochen werden. Besondere Spannung verspricht danach die live durchgeführte Auslosung der 1. Runde im Bezirkspokal, bevor der Staffeltag mit dem Raum für Verschiedenes, Wünsche und Anträge offiziell abschließt.

Mit Blick auf eben jene kommende Saison 2026/2027 gibt es zudem eine wesentliche strukturelle Änderung für die Kreisliga B: Um den Spielplan flexibler zu gestalten und sicherzustellen, dass die zweiten Mannschaften im Sinne einer besseren Planbarkeit regelmäßig als Vorspiel direkt vor den ersten Mannschaften antreten können, wird analog zur Bezirksliga und Kreisliga A auf einen 16er-Schlüsselspielplan umgestellt. Infolgedessen startet die neue Spielzeit für die Kreisliga-B-Staffeln ebenfalls bereits am Sonntag, den 23. August 2026.

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