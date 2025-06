Relegationstraumstart für die Lila-Weißen

Besser hätte der Auftakt für die Jägersburger nicht verlaufen können. Nach dem Sieg gegen Mülheim-Kärlich ist nun zunächst einmal Weitertrainieren angesagt - ehe die Nordhomburger am Mittwoch, 11. Juni, auf den Vize-Meister der Verbandsliga Südwest treffen werden. Wer dies ist, steht nun auch endlich fest: Der TSV Gau-Odernheim, der am abschließenden Spieltag am Sonntag nicht mehr den FV Dudenhofen im Klassement überholen konnte.

Beim Spiel am Sonntag in Jägersburg war der FSV in der 16. Minute dank eines Kopfballtreffers von Kevin Klein mit 1:0 in Führung gegangen. Diesem Treffer vorausgegangen war eine Freistoßhereingabe von Daniel Dahl aus halblinker Position. Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, mussten dann aber in der 40. Minute auf der Hut sein, als SG-Akteur Pascal Steinmetz mit einem Freistoßball aus halblinker Position am rechten Pfosten scheiterte. Nach dem Seitenwechsel hatte dann aber auch Cissé bei einem Pfostenschuss großes Pech (64.). Beide Mannschaften gingen bei schwülwarmen Witterungsbedingungen kämpferisch an ihre Grenzen. Die Entscheidung fiel dann in der 85. Minute, als Jägersburgs Waaris Bhatti aus halbrechter Position erfolgreich das linke Eck anvisierte - das 2:0. Davor hatten die Gäste eine gute Doppelchance ausgelassen: Zunächst war Daniel Aretz an FSV-Schlussmann Philip Luck gescheitert, ehe im Nachsetzen sein Mitspieler Dominic Fuß verzog (72.).

"Ich bin natürlich sehr froh darüber, mit meinem Treffer zum 1:0 quasi als Dosenöffner dagewesen zu sein. Hinter uns liegt ein erfolgreicher Auftakt. Nun wollen wir auch in unserem zweiten Spiel alles dafür geben, in die Oberliga aufzusteigen", sagte Klein. Und sein Trainer Christian Frank ergänzte: "Wir werden jetzt ganz normal weitertrainieren - aber natürlich mit Sinn und Verstand. Unser Auftakt in die Relegationsrunde war schon einmal sehr gut."