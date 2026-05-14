 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligavorschau

Relegationsthriller und Kellerkrimi am vorletzten Spieltag

Kreisliga 1

von Helmut Kampa · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga 1
VfR Garching II
Dachau 65 II
Sulzemoos
Karlsfeld II

Der vorletzte Spieltag der Kreisliga München 1 verspricht im Kampf um die Relegations- und Abstiegsplätze absolute Hochspannung bis zur letzten Minute. Im Fokus des Verfolgerfeldes steht das Duell um den Aufstiegs-Relegationsplatz zwei, bei dem der SV Lohhof nach dem jüngsten 2:2-Achtungserfolg beim Meister nun beim abstiegsbedrohten TSV Moosach-Hartmannshofen gastiert, während der direkte Verfolger SV Olympiadorf München nach dem fulminanten 6:0-Kantersieg gegen Harthof das Top-Team SV Sulzemoos empfängt. Gleichzeitig spitzt sich das Ringen um den Klassenerhalt im Tabellenkeller dramatisch zu: Während die bereits abgestiegenen Vereine TSV Arnbach und VfR Garching II gegen Karlsfeld II respektive Dachau II nur noch um Schadensbegrenzung bemüht sind, benötigt die nach dem 0:4 gegen Karlsfeld kriselnde SpVgg Feldmoching beim ungeschlagenen Spitzenreiter FC Türk S. Garching dringend Zähler, um den direkten Klassenerhalt vor dem SV Weichs zu sichern, der mit Rückenwind aus dem jüngsten 2:1-Sieg den SC Grüne Heide Ismaning fordert.

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr
SV Weichs
SV WeichsSV Weichs
SC Grüne Heide Ismaning
SC Grüne Heide IsmaningGrüne Heide
13:30

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld II
14:00

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
16:00

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
15:00

Sa., 16.05.2026, 15:15 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 II
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching II
15:15

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf
SV Sulzemoos
SV SulzemoosSulzemoos
14:30

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
19:00