Relegationsthriller und Kellerkrimi am vorletzten Spieltag

Der vorletzte Spieltag der Kreisliga München 1 verspricht im Kampf um die Relegations- und Abstiegsplätze absolute Hochspannung bis zur letzten Minute. Im Fokus des Verfolgerfeldes steht das Duell um den Aufstiegs-Relegationsplatz zwei, bei dem der SV Lohhof nach dem jüngsten 2:2-Achtungserfolg beim Meister nun beim abstiegsbedrohten TSV Moosach-Hartmannshofen gastiert, während der direkte Verfolger SV Olympiadorf München nach dem fulminanten 6:0-Kantersieg gegen Harthof das Top-Team SV Sulzemoos empfängt. Gleichzeitig spitzt sich das Ringen um den Klassenerhalt im Tabellenkeller dramatisch zu: Während die bereits abgestiegenen Vereine TSV Arnbach und VfR Garching II gegen Karlsfeld II respektive Dachau II nur noch um Schadensbegrenzung bemüht sind, benötigt die nach dem 0:4 gegen Karlsfeld kriselnde SpVgg Feldmoching beim ungeschlagenen Spitzenreiter FC Türk S. Garching dringend Zähler, um den direkten Klassenerhalt vor dem SV Weichs zu sichern, der mit Rückenwind aus dem jüngsten 2:1-Sieg den SC Grüne Heide Ismaning fordert.