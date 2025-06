Relegationstermine von Kreuth, Otterfing und Fischbachau bekannt

Der FC Real Kreuth, der TSV Otterfing und die SF Fischbachau spielen in der Relegation. Die Termine sind jetzt bekannt.

Für fast alle Fußball-Mannschaften im Landkreis Miesbach ist die Saison seit Sonntag beendet. Nur drei müssen beziehungsweise dürfen noch zwei Sonderschichten einlegen: der FC Real Kreuth und der TSV Otterfing spielen um einen Platz in der Kreisliga in der Saison 2025/26, die SF Fischbachau wollen in die Kreisklasse.

Den Auftakt des Relegationstrios macht am Mittwoch, 4. Juni, Otterfing. Der Zweitplatzierte der Kreisklasse 2 trifft auf die DJK Waldram, den Elften der Kreisliga 1. Die Otterfinger sind ab 18.30 Uhr zunächst auswärts gefordert, das Rückspiel steigt am Samstag, 7. Juni, am Nordring. Anpfiff ist 15 Uhr.

Hätte Kreuth einen Platz schlechter abgeschlossen, wäre es zum Duell mit Otterfing gekommen. So treffen die Königlichen als Zehnter der Kreisliga 1 auf den 13. der Kreisliga 2: den TSV Gilching/Argelsried II. Auch der FC Real ist zunächst auswärts gefordert, am Donnerstag, 5. Juni. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr. Die Entscheidung, welche der beiden Mannschaften in der Kreisliga bleibt, fällt am Sonntag, 8. Juni, ab 14 Uhr am Enterbach.

Um einen Platz in der Kreisklasse duelliert sich Fischbachau mit der SG Reisach. Der Zweite der A-Klasse 4 trifft also auf den Elften der Kreisklasse 2. Die Sportfreunde sind im ersten Aufeinandertreffen ebenfalls auf des Gegners Platz gefordert: am Freitag, 6. Juni, ab 19 Uhr in Sachsenkam. Zum Entscheidungsspiel begrüßen die SF die SG am Montag, 9. Juni, ab 14 Uhr in Fischbachau. Damit steigt von Mittwoch bis Montag jeden Tag ein Relegationsspiel mit Landkreisbeteiligung – mit einem hoffentlich positiven Ausgang.

Sebastian Schuch