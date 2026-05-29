Relegationstermine, Spielwertungen und Spielverlegungen

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– Foto: FuPa-Grafik

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Vom Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen kommen wichtige Infos zu den Relegationsspielen, zu Spielwertungen und zu Spielverlegungen.

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Spielkennung: 351285226 MK Makedonija Stuttgart – TV Kemnat Am 31.05.2026 um 15.00 Uhr Spielortwechsel TV Kemnat 1890 e.V. Haldenstraße 41 73760 Ostfildern

Spielkennung: 351300227

Spvgg Möhringen II – SV Hoffeld II

Alter Termin:

Sonntag, den 31.05.2026 um 13.00 Uhr

Neuer Termin:

Dienstag, den 02.06.2026 auf 19.30 Uhr

Spielkennung: 351300229

FV Germania Degerloch II – Spfr. Stuttgart

Alter Termin:

Sonntag, den 31.05.2026 um 13.00 Uhr

Neuer Termin:

Dienstag, den 02.06.2026 auf 19.45 Uhr

Sportgericht

Das Sportgericht hat folgende Urteile getroffen:

Kreisliga B, Staffel 3

Spielkennung: 351326219

Croatia Stuttgart II – ASV Botnang II

vom 27.05.2026

Das o. g. Spiel ist dem Verein Croatia Stuttgart II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.

Spielkennung: 351326224

SV Bonlanden II – SV Tuna Sport Echterdingen

vom 27.05.2026

Das o. g. Spiel ist dem Verein SV Bonlanden II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.

Relegation

Im Rahmen einer Sitzung der Spielkommission des Bezirks wurde die Relegation in die Kreisligen A1 und A2 ausgelost sowie die Spielorte für die Relegation festgelegt.

Für die Relegation in die A1 und A2 wurde Zuordnung festgelegt:

Kreisliga A1:

A1, B2, B5 und B3 (sofern sich die Sportvg. Feuerbach III oder der ASV Botnang II qualifiziert)

Kreisliga A2:

A2, B1, B4 und B3 (sofern sich der TSV Musberg II qualifiziert).

Die Spielzeiten am 14.06.2026 sowie am 20.06.2026 wurden aufgrund der WM angepasst.

Relegation in die Landesliga 2:

Halbfinale 1:

Samstag, den 13.06.2026 um 18:00 Uhr

Zweiter BZL Stuttgart/Böblingen – Landesliga 2

beim SV Böblingen

Finale:

Sonntag, den 21.06.2026 um 15:00 Uhr

Sieger HF1 – Sieger HF2

Spielort noch offen

Relegation in die Bezirksliga:

Halbfinale 1:

Samstag, den 13.06.2026 um 14.00 Uhr

Kreisliga A3 – Bezirksliga

beim SV Oberjesingen

Halbfinale 2:

Samstag, den 13.06.2026 um 18.00 Uhr

Kreisliga A2 – Kreisliga A1

beim TSV Weilimdorf

Finale:

Samstag, den 20.06.2026 um 17.00 Uhr

Sieger HF1 – Sieger HF2

beim TSVgg Plattenhardt

Relegation in die Kreisliga A1:

Halbfinale 1:

Sonntag, den 14.06.2026 um 11.00 Uhr

Kreisliga A1 – Kreisliga B5

beim TSVgg Münster

Halbfinale 2:

Sonntag, den 14.06.2026 um 14.00 Uhr

Kreisliga B3 – Kreisliga B2

beim TB Untertürkheim

**Hinweis: Spiel findet nur statt, wenn sich entweder die Sportvg Feuerbach III oder der ASV Botnang II aus der B3 qualifiziert.

Finale:

Sonntag, den 21.06.2026 um 17.00 Uhr

Sieger HF1 – Sieger HF2

Spielort noch offen

Relegation in die Kreisliga A2

Halbfinale 1:

Sonntag, den 14.06.2026 um 11.00 Uhr

Kreisliga A2 – Kreisliga B4

beim TSV Jahn Büsnau

Halbfinale 2:

Sonntag, den 14.06.2026 um 14.00 Uhr

Kreisliga B3 – Kreisliga B1

beim TB Untertürkheim

**Hinweis: Spiel findet nur statt, wenn sich der TSV Musberg II aus der B3 qualifiziert.

Finale:

Sonntag, den 21.06.2026 um 14.00 Uhr

Sieger HF1 – Sieger HF2

bei den Spfr. Stuttgart

Relegation in die Kreisliga A3

Halbfinale 1:

Sonntag, den 14.06.2026 um 11.00 Uhr

Kreisliga B7 – Kreisliga B6

beim SV Nufringen

Halbfinale 2:

Sonntag, den 14.06.2026 um 14.00 Uhr

Kreisliga B8 – Kreisliga A3

beim SV Deckenpfronn

Finale:

Samstag, den 20.06.2026 um 14.00 Uhr

Sieger HF1 – Sieger HF2

beim FC Unterjettingen