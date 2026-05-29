Relegationstermine, Spielwertungen und Spielverlegungen

Vom Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen kommen wichtige Infos zu den Relegationsspielen, zu Spielwertungen und zu Spielverlegungen.
Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:
Kreisliga A, Staffel 2
Spielkennung: 351285226
MK Makedonija Stuttgart – TV Kemnat
Am 31.05.2026 um 15.00 Uhr
Spielortwechsel
TV Kemnat 1890 e.V.
Haldenstraße 41
73760 Ostfildern
Kreisliga B, Staffel 1
Spielkennung: 351300227
Spvgg Möhringen II – SV Hoffeld II
Alter Termin:
Sonntag, den 31.05.2026 um 13.00 Uhr
Neuer Termin:
Dienstag, den 02.06.2026 auf 19.30 Uhr
Spielkennung: 351300229
FV Germania Degerloch II – Spfr. Stuttgart
Alter Termin:
Sonntag, den 31.05.2026 um 13.00 Uhr
Neuer Termin:
Dienstag, den 02.06.2026 auf 19.45 Uhr
Sportgericht
Das Sportgericht hat folgende Urteile getroffen:
Kreisliga B, Staffel 3
Spielkennung: 351326219
Croatia Stuttgart II – ASV Botnang II
vom 27.05.2026
Das o. g. Spiel ist dem Verein Croatia Stuttgart II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.
Spielkennung: 351326224
SV Bonlanden II – SV Tuna Sport Echterdingen
vom 27.05.2026
Das o. g. Spiel ist dem Verein SV Bonlanden II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.
Relegation
Im Rahmen einer Sitzung der Spielkommission des Bezirks wurde die Relegation in die Kreisligen A1 und A2 ausgelost sowie die Spielorte für die Relegation festgelegt.
Für die Relegation in die A1 und A2 wurde Zuordnung festgelegt:
Kreisliga A1:
A1, B2, B5 und B3 (sofern sich die Sportvg. Feuerbach III oder der ASV Botnang II qualifiziert)
Kreisliga A2:
A2, B1, B4 und B3 (sofern sich der TSV Musberg II qualifiziert).
Die Spielzeiten am 14.06.2026 sowie am 20.06.2026 wurden aufgrund der WM angepasst.
Relegation in die Landesliga 2:
Halbfinale 1:
Samstag, den 13.06.2026 um 18:00 Uhr
Zweiter BZL Stuttgart/Böblingen – Landesliga 2
beim SV Böblingen
Finale:
Sonntag, den 21.06.2026 um 15:00 Uhr
Sieger HF1 – Sieger HF2
Spielort noch offen
Relegation in die Bezirksliga:
Halbfinale 1:
Samstag, den 13.06.2026 um 14.00 Uhr
Kreisliga A3 – Bezirksliga
beim SV Oberjesingen
Halbfinale 2:
Samstag, den 13.06.2026 um 18.00 Uhr
Kreisliga A2 – Kreisliga A1
beim TSV Weilimdorf
Finale:
Samstag, den 20.06.2026 um 17.00 Uhr
Sieger HF1 – Sieger HF2
beim TSVgg Plattenhardt
Relegation in die Kreisliga A1:
Halbfinale 1:
Sonntag, den 14.06.2026 um 11.00 Uhr
Kreisliga A1 – Kreisliga B5
beim TSVgg Münster
Halbfinale 2:
Sonntag, den 14.06.2026 um 14.00 Uhr
Kreisliga B3 – Kreisliga B2
beim TB Untertürkheim
**Hinweis: Spiel findet nur statt, wenn sich entweder die Sportvg Feuerbach III oder der ASV Botnang II aus der B3 qualifiziert.
Finale:
Sonntag, den 21.06.2026 um 17.00 Uhr
Sieger HF1 – Sieger HF2
Spielort noch offen
Relegation in die Kreisliga A2
Halbfinale 1:
Sonntag, den 14.06.2026 um 11.00 Uhr
Kreisliga A2 – Kreisliga B4
beim TSV Jahn Büsnau
Halbfinale 2:
Sonntag, den 14.06.2026 um 14.00 Uhr
Kreisliga B3 – Kreisliga B1
beim TB Untertürkheim
**Hinweis: Spiel findet nur statt, wenn sich der TSV Musberg II aus der B3 qualifiziert.
Finale:
Sonntag, den 21.06.2026 um 14.00 Uhr
Sieger HF1 – Sieger HF2
bei den Spfr. Stuttgart
Relegation in die Kreisliga A3
Halbfinale 1:
Sonntag, den 14.06.2026 um 11.00 Uhr
Kreisliga B7 – Kreisliga B6
beim SV Nufringen
Halbfinale 2:
Sonntag, den 14.06.2026 um 14.00 Uhr
Kreisliga B8 – Kreisliga A3
beim SV Deckenpfronn
Finale:
Samstag, den 20.06.2026 um 14.00 Uhr
Sieger HF1 – Sieger HF2
beim FC Unterjettingen