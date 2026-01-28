Relegationstermine im Überblick

– Foto: mara wolf

Wenn die reguläre Saison abgehakt ist, beginnt für einige Teams erst der eigentliche Nervenkitzel: In der Relegation wird über wenige Partien entschieden, was Monate harter Arbeit wert sind – Aufstieg, Klassenverbleib oder der bittere Schritt nach unten. Ein Überblick über die aktuellen Ansetzungen zeigt, wie die Wege in Hessenliga und Verbandsliga Nord verlaufen.

Der Aufstieg in die Hessenliga wird über zwei Qualifikationsvergleiche vorbereitet. Im Hinspiel am Donnerstag, 4. Juni (15 Uhr) stehen sich Verbandsliga Mitte und Hessenliga sowie Verbandsliga Süd und Verbandsliga Nord gegenüber. Die Rückspiele am Sonntag, 7. Juni (15 Uhr) drehen das Heimrecht.

Sind die beiden Duelle entschieden, folgt der letzte Schritt auf neutralem Platz: Am Mittwoch, 10. Juni (19 Uhr) steigt das Entscheidungsspiel zwischen den Siegern der beiden Qualifikationsspiele – ein direktes Finale um den Sprung in die Hessenliga.

Relegation zur Verbandsliga Nord

Auch in der Relegation zur Verbandsliga Nord geht es im K.-o.-Modus zur Sache. Die Halbfinal-Hinspiele am Donnerstag, 4. Juni 2026 lauten: Gruppenliga Kassel II gegen Gruppenliga Fulda sowie Verbandsliga Nord gegen Gruppenliga Kassel I. Am Sonntag, 7. Juni 2026 stehen die Rückspiele an.

Die beiden Gewinner ziehen ins Entscheidungsspiel auf neutralem Platz ein. Dieses wird am Mittwoch, 10. Juni 2026 ausgetragen – dort entscheidet sich in einer Partie, wer sich den Platz in der Verbandsliga Nord sichert.