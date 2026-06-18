„Relegationsspiele sind eh nie die schönsten Spiel“ Die SG Hackenberg gewinnt gegen den 1. FC Viersen das Hinspiel der Abstiegs-Relegation. Das sagen die Verantwortlichen nach dem ersten Spiel. von Linus Bien · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Viersen muss sich 0:1 im Relegations-Hinspiel geschlagen geben. – Foto: Markus Verwimp

Die erste Partie der Abstiegs-Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt hat endlich stattgefunden. Mit anderthalb Wochen Verspätung gewann die SG Hackenberg – die sich zunächst in Entscheidungsspielen gegen den SSV Berghausen durchsetzen musste – ein zähes Spiel mit 1:0 gegen den 1. FC Viersen. Das sagen Stephan Houben (Trainer/1.FC Viersen) und Eray Ates (Sportlicher Leiter/SG Hackenberg) nach den ersten 90 Minuten.

Ich persönlich habe heute tendenziell eher ein zähes Spiel gesehen. Wie sehen sie das, Herr Houben? Stephan Houben – Ich sehe das ein wenig anders. Ich finde schon, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel klar dominiert haben. Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz und hatten auch vier, fünf gute Möglichkeiten, die dann nicht zu Chancen geworden sind, weil wir es halbherzig zu Ende spielen. Aber wir sind fünf, sechs Mal in den Strafraum durchgekommen und haben die Chance, das dann zu Ende zu spielen, das machen wir nicht. Uns war klar, dass der Gegner auf den Lucky Punch wartet, der ist dann gekommen. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz wird es dann natürlich schwer, Räume werden enger, nachher hat auch ein bisschen die Puste nachgelassen. Daher kommt dann auch ein gewisses Wahrnehmen, dass es ein zähes Spiel war.

In der ersten Halbzeit hattet ihr die Kontrolle, kassiert früh in Durchgang zwei dann den Gegentreffer. Warum ging dann nichts mehr nach vorne? Stephan Houben – Nach vorne ging dann wirklich nichts mehr. Jeder Trainer hat seinen Stil und jeder hat seine Taktik – und das meine ich überhaupt nicht böse – aber ich höre ja dann noch die Kommandos der Gegner: „Nicht über den Sechser spielen„. Das ist ja dann nur noch ein Bälle wegschießen und hoffen, dass vorne was durchrutscht. Das heißt, wenn der Ball lang kommt, dann müssen wir ihn verteidigen, dann müssen wir es wieder aufbauen, dann sind es natürlich auch immer 70-80 Meter mit dem Ball, die wir erstmal bearbeiten müssen. Irgendwann geht dir dann halt die Puste aus. Aber es ist ein Spiegel der Rückrunde: Wir haben ein Problem mit der Chancenverwertung und einfach keinen Stürmer, der auch mal in so einem Spiel zwei Tore macht. Am Sonntag spielt ihr dann auf eurem heimischen Rasenplatz. Könnt ihr eure Stärken da besser ausspielen? Stephan Houben – Das werden wir sehen. Wenn man sieht, dass die Hackenberger auch im Umschaltspiel mit Kontern über (Edward) Yamaoh vorne einen sehr guten und schnellen Spieler haben, kann man davon ausgehen, dass er es auch gut finden wird, vorne mehr Platz zu haben. Aber im Grunde ist es ein Heimspiel für uns im eigenen Stadion, das wir kennen. Wir werden alles raushauen und gehen sicherlich jetzt nicht heute Abend nach Hause und geben uns schon geschlagen.