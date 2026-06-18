„Relegationsspiele sind eh nie die schönsten Spiel“

Die erste Partie der Abstiegs-Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt hat endlich stattgefunden. Mit anderthalb Wochen Verspätung gewann die SG Hackenberg – die sich zunächst in Entscheidungsspielen gegen den SSV Berghausen durchsetzen musste – ein zähes Spiel mit 1:0 gegen den 1. FC Viersen. Das sagen Stephan Houben (Trainer/1.FC Viersen) und Eray Ates (Sportlicher Leiter/SG Hackenberg) nach den ersten 90 Minuten.
Stephan Houben – Ich sehe das ein wenig anders. Ich finde schon, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel klar dominiert haben. Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz und hatten auch vier, fünf gute Möglichkeiten, die dann nicht zu Chancen geworden sind, weil wir es halbherzig zu Ende spielen. Aber wir sind fünf, sechs Mal in den Strafraum durchgekommen und haben die Chance, das dann zu Ende zu spielen, das machen wir nicht. Uns war klar, dass der Gegner auf den Lucky Punch wartet, der ist dann gekommen. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz wird es dann natürlich schwer, Räume werden enger, nachher hat auch ein bisschen die Puste nachgelassen. Daher kommt dann auch ein gewisses Wahrnehmen, dass es ein zähes Spiel war.
Stephan Houben – Nach vorne ging dann wirklich nichts mehr. Jeder Trainer hat seinen Stil und jeder hat seine Taktik – und das meine ich überhaupt nicht böse – aber ich höre ja dann noch die Kommandos der Gegner: „Nicht über den Sechser spielen„. Das ist ja dann nur noch ein Bälle wegschießen und hoffen, dass vorne was durchrutscht. Das heißt, wenn der Ball lang kommt, dann müssen wir ihn verteidigen, dann müssen wir es wieder aufbauen, dann sind es natürlich auch immer 70-80 Meter mit dem Ball, die wir erstmal bearbeiten müssen. Irgendwann geht dir dann halt die Puste aus. Aber es ist ein Spiegel der Rückrunde: Wir haben ein Problem mit der Chancenverwertung und einfach keinen Stürmer, der auch mal in so einem Spiel zwei Tore macht.
Stephan Houben – Das werden wir sehen. Wenn man sieht, dass die Hackenberger auch im Umschaltspiel mit Kontern über (Edward) Yamaoh vorne einen sehr guten und schnellen Spieler haben, kann man davon ausgehen, dass er es auch gut finden wird, vorne mehr Platz zu haben. Aber im Grunde ist es ein Heimspiel für uns im eigenen Stadion, das wir kennen. Wir werden alles raushauen und gehen sicherlich jetzt nicht heute Abend nach Hause und geben uns schon geschlagen.
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Eray Ates – Relegationsspiele sind eh nie so die schönsten Spiele. Es war einfach ein Stück weit die Aufregung bei den Jungs. Die haben ja schon gegen Berghausen immer so 15 bis 20 Minuten gebraucht, ein bisschen reinzukommen. Und die Viersener konnten sich halt auf uns einstellen. Den Vorteil hast du auf jeden Fall gesehen. Vor allem hatten wir nach dem Spiel am Sonntag nur zwei Tage Zeit für die Regeneration. Die Müdigkeit war auch anfangs ein bisschen zu erkennen.
Eray Ates – Ja, das gibt natürlich nochmal Selbstvertrauen, das ist normal. Vor allem wenn du da so ein Tor schießt, wie gesagt, aus dem Nichts. Ich meine, wir haben ja grundsätzlich in die zweite Halbzeit besser reingefunden. Da kamen wir viel besser ins Spiel. Und mit ein bisschen Glück hättest du vielleicht sogar noch das 2:0 machen können. Leon Sierant ist so ein Spieler, der kann einen Bomben-Tag erwischen. Da macht er wirklich drei, vier Hütten. Aber selbst an einem schlechten Tag ist er immer für ein Tor gut. Er ist halt einfach brutal gefährlich vorm Tor, auch wenn der manchmal etwas „lost“ aussieht.
Eray Ates – Tim (Janowski) kennt den Rasenplatz in Viersen und wird die Mannschaft sicherlich entsprechend darauf einstellen. Ich glaube aber auch, dass uns ein großer Platz gegen kommen wird. Denn die langen Bälle der Gegner haben wir in der Relegation gut im Griff. Jetzt fehlt und nur noch ein gutes Ergebnis am Sonntag für den Klassenerhalt.
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