Relegationsspiele Kreis Heidelberg Termine für die Relegationsspiele zur Kreisklasse B von PM / bfv / fw · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Badenia St. Ilgen spielt um den letzten Relegationsplatz. – Foto: Glatting

Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaften, die sich bereits für die Halbfinalspiele um den Aufstieg in die Kreisklasse B qualifiziert haben.

Dies sind - aus der Staffel C2 - die SpG Lobbach 3/Waldhilsbach 2 (als Zweitplatzierter) und die SpG Bammental 3/Dilsberg 2 (als Drittplatzierter) sowie aus der C1 Staffel der RasenBallsport Heidelberg (finale Platzierung noch offen). Den letzten Platz spielen der VfB Wiesloch 2 und der FC Badenia St.Ilgen in einem direkten Duell am letzten Spieltag am kommenden Sonntag aus (beiden Mannschaften wünsche ich viel Erfolg). Die beiden Halbfinalspiele (jeweils Zweiter gegen Dritter überkreuzt) finden bei der DJK BALZFELD statt. Gespielt wird am Sonntag, dem 7. Juni.

Das Halbfinale 1 beginnt um 13:30 Uhr.

Das Halbfinale 2 beginnt NICHT VOR 16 Uhr (genaue Anstoßzeit ist davon abhängig, ob das erste Halbfinale nach der regulären Spielzeit entschieden ist). Bei Unentschieden nach 90 Minuten gibt es, wie gehabt, 2 x 15 Minuten Verlängerung. Ist danach immer noch keine Entscheidung gefallen, folgt ein Elfmeterschießen.