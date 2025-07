"Relegationsspiele können definitiv ab der Kreisliga sinnvoll sein"

– Foto: Nückel/Steinmann/Verein

In der Kreisklasse Mitte Ostbrandenburg plant der FC Neuenhagen II den sportlichen Aufstieg. Trainer Marvin Kretschmar setzt auf Stabilität, Nachwuchs – und das richtige Gespür für Balance.

Zweiteilige Saison mit klarer Entwicklung

Die vergangene Spielzeit 2024/2025 analysiert Trainer Marvin Kretschmar differenziert. Der sportliche Verlauf sei durch zwei völlig unterschiedliche Halbserien geprägt gewesen. „Unsere Saison muss man aus zweierlei Sicht sehen. In der Hinrunde lag der Fokus auf die Arbeit gegen den Ball, das ist uns sehr gut gelungen.“ Die Defensive zeigte sich kompakt, organisiert und einsatzfreudig. In der Rückrunde jedoch ließ die Mannschaft in dieser Disziplin nach. „Das konnten wir zum Abschluss der Saison nicht mehr halten“, erklärt Kretschmar. Ein dauerhaftes Problem lag in der Offensive: „Offensiv waren wir leider in der gesamten Saison zu harmlos.“ Dennoch bleibt unterm Strich ein positiver Aspekt: „Am Ende haben wir uns als Team weiterentwickelt.“

Testspiele mit Anspruch und Fokus auf Jugendintegration

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist bereits durchstrukturiert – mit klaren Schwerpunkten. „Unsere Vorbereitung ist komplett durchgeplant“, berichtet Kretschmar. Als sportlicher Höhepunkt gelten die geplanten Testspiele, in denen sich das Team unter Wettbewerbsbedingungen fordern lassen will. „Unser Highlight werden definitiv unsere Spiele, welche uns fordern werden.“ Parallel steht die Integration von Nachwuchsspielern ganz oben auf der Agenda. Der Übergang von der Jugend in den Herrenbereich soll reibungslos und gezielt erfolgen. Erfahrene Führung, junge Hoffnungsträger

Einzelne Spieler erhalten gezielte Anerkennung für ihre Entwicklung und ihr Engagement. Besonders im Fokus stehen zwei Spieler: „Unsere Dauerbrenner Jan Griesbach und Sebo Schwenker werden von Spiel zu Spiel besser.“ Vor allem im Training zeigen beide großes Potenzial. „Wenn beide nun noch ihre Torgefahr aus dem Training nutzen können, werden sie uns noch viel Spaß bereiten.“ In der Defensive kommt der Wert der Erfahrung zum Tragen: „Florian Bode und Jens Roggenbuck sind wichtig. Sie strahlen die nötige Ruhe aus und sind wichtig bei der Kommunikation.“ Die Mischung aus Entwicklungspotenzial und Routine soll in der neuen Liga den Unterschied machen.