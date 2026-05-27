Relegationsspiele 2026 - Update

Die LL-OW spielt in der Saison 2025/26 mit 16 Mannschaften. Die letzten drei Mannschaften der Tabelle steigen direkt ab und der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen die Vizemeister der drei Kreisligen von Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach um einen freien Landesliga-Platz.

So., 07. Juni 2026* (14.00 Uhr):

Viertletzter LL OW (TSV Billigheim) - Vize KL MOS (SV Neckargerach)

So., 07. Juni 2026* (17.00 Uhr):

Vize KL BCH (SpG Götzingen/Eberstadt) - Vize KL TBB (TuS Großrinderfeld o. TSV Assamstadt)



Finale: So., 14. Juni 2026* (15.00 Uhr)

Landesliga Rhein-Neckar

Die LL-MB spielt in der Saison 2025/26 mit 16 Mannschaften. Die letzten drei Mannschaften steigen direkt ab und der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen die Vizemeister der Kreisligen von Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim um einen freien Landesligaplatz.

Sa. 06. Juni 2026* (14.00 Uhr):

Fünftletzter LL RN (VfB Gartenstadt) - Vize KL MA (SG Oftersheim)

Sa. 06. Juni 2026* (17.00 Uhr):

Vize KL HD (VfB Rauenberg) - Vize KL SNH (SV Treschklingen)



Finale: Sa. 13. Juni 2026* (17.00 Uhr)

Landesliga Mittelbaden

Die LL-MB spielt in der Saison 2025/26 mit 16 Mannschaften. Die letzten drei Mannschaften steigen direkt ab und der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen die Vizemeister der Kreisligen von Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim um einen freien Landesligaplatz.

So. 07. Juni 2026* (14.00 Uhr):

Vize KL BR (VfR Kronau o. FC Flehingen) - Vize KL PF (1.FC 08 Birkenfeld)

So. 07. Juni 2026* (17.00 Uhr):

Vize KL KA (TV Spöck) - Viertletzter LL MB (VfB 05 Knielingen)



Finale: So., 14. Juni 2026* (15.00 Uhr)

*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)

Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.