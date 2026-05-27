Relegationsspiele 2026 - Update

Sie steht wieder an, die schönste Zeit des Jahres. Nach den letzten Spieltagen im Amateurfußball Ende Mai läuft ab Anfang Juni die Relegation. Von den Oberliga-Aufstiegsspielen des VfR Mannheim geht es bis in die untersten Klassen um die begehrten letzten Plätze in der jeweils höchstmöglichen Liga. Vor großen Zuschauerkulissen bedeutet das für viele Amateurkicker das abosolute Highlight ihrer Laufbahn. Folgend geben wir euch einen Überblick zum aktuellen Stand samt möglicher Paarungen und Termine.
Diese Liste aktualisieren wir in den kommenden Tagen und Wochen regelmäßig.
Aufstiegsspiele von Verbandsliga zur Oberliga Baden-Württemberg
Donnerstag, 04. Juni:
Vize Südbaden (SC Lahr) - Vize Baden (1. FC Bruchsal)
Sonntag, 07. Juni:
Vize Baden (1. FC Bruchsal) - Vize Südbaden (SC Lahr)
Samstag, 13. Juni:
Vize Südbaden/ Baden- Württemberg
Sonntag, 21. Juni:
Württemberg - Vize Südbaden/Baden
Relegationsspiele für die Verbandsliga
Sa. 06. Juni (14.00 Uhr):
Vize LL MB (FC Östringen o. SpVgg Durlach-Aue) – Vize LL OW (TS Mosbach o. TSV Tauberbischofsheim)
Sa. 06. Juni (17.00 Uhr):
Viertletzter VL – Vize LL RN (FK Srbija Mannheim o. ASV Eppelheim)
Finale: Sa. 13. Juni (14.00 Uhr)
Landesliga Odenwald
Die LL-OW spielt in der Saison 2025/26 mit 16 Mannschaften. Die letzten drei Mannschaften der Tabelle steigen direkt ab und der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen die Vizemeister der drei Kreisligen von Tauberbischofsheim, Buchen und Mosbach um einen freien Landesliga-Platz.
So., 07. Juni 2026* (14.00 Uhr):
Viertletzter LL OW (TSV Billigheim) - Vize KL MOS (SV Neckargerach)
So., 07. Juni 2026* (17.00 Uhr):
Vize KL BCH (SpG Götzingen/Eberstadt) - Vize KL TBB (TuS Großrinderfeld o. TSV Assamstadt)
Finale: So., 14. Juni 2026* (15.00 Uhr)
Landesliga Rhein-Neckar
Die LL-MB spielt in der Saison 2025/26 mit 16 Mannschaften. Die letzten drei Mannschaften steigen direkt ab und der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen die Vizemeister der Kreisligen von Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim um einen freien Landesligaplatz.
Sa. 06. Juni 2026* (14.00 Uhr):
Fünftletzter LL RN (VfB Gartenstadt) - Vize KL MA (SG Oftersheim)
Sa. 06. Juni 2026* (17.00 Uhr):
Vize KL HD (VfB Rauenberg) - Vize KL SNH (SV Treschklingen)
Finale: Sa. 13. Juni 2026* (17.00 Uhr)
Landesliga Mittelbaden
Die LL-MB spielt in der Saison 2025/26 mit 16 Mannschaften. Die letzten drei Mannschaften steigen direkt ab und der Viertletzte bestreitet Relegationsspiele gegen die Vizemeister der Kreisligen von Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim um einen freien Landesligaplatz.
So. 07. Juni 2026* (14.00 Uhr):
Vize KL BR (VfR Kronau o. FC Flehingen) - Vize KL PF (1.FC 08 Birkenfeld)
So. 07. Juni 2026* (17.00 Uhr):
Vize KL KA (TV Spöck) - Viertletzter LL MB (VfB 05 Knielingen)
Finale: So., 14. Juni 2026* (15.00 Uhr)
*Termin und Uhrzeit (Änderung vorbehalten!)
Grundsätzlich wird auf neutralem Platz nach geographischen Gesichtspunkten gespielt.