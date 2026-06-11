Relegationsspiel zur Bezirksliga im Kanalstadion BW Hollage II und VfL Kloster Oesede kämpfen um den Aufstieg von Michael Eggert · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Relegationsspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga treffen am Samstag, 13. Juni 2026, im Kanalstadion in Bohmte – der Heimstätte des SC Herringhausen – mit Blau-Weiss Hollage II und dem VfL Kloster Oesede die beiden Tabellenzweiten ihrer jeweiligen Kreisliga-Staffeln aufeinander.

Spannung ist garantiert: Beide Vereine werden mit großem Anhang anreisen, denn für beide Mannschaften bietet sich die letzte Chance, den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Auch sportlich begegnen sich die Teams auf Augenhöhe. Blau-Weiss Hollage II verpasste im Ligabetrieb erst kurz vor Saisonende im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TSV Wallenhorst knapp die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg. Der VfL Kloster Oesede musste dagegen bis zum letzten Spieltag um die Teilnahme an der Relegation bangen und behauptete Rang zwei schließlich mit einem Punkt Vorsprung vor dem SV Hellern.

Die besondere Stärke des VfL Kloster Oesede liegt in der Offensive. Mit 111 erzielten Treffern stellte die Mannschaft die erfolgreichste Angriffsreihe beider Osnabrücker Kreisligen. In der Defensive gehörte das Team dagegen nicht zur Spitzengruppe. In 32 Saisonspielen kassierte Kloster Oesede 52 Gegentore. Erfolgreichster Torschütze war bei Kloster war mit 27 Treffern Moritz Koch. Blau-Weiss Hollage erzielte mit 78 Toren den drittbesten Offensivwert der Liga, überzeugte jedoch vor allem mit einer herausragenden Defensive. Lediglich 25 Gegentore sprechen für die statistisch beste Abwehr beider Osnabrücker Kreisligen. Erfolgreichster Hollager Angreifer war Eduard Wegmann, der in nur 20 Einsätzen 24 Tore erzielte.