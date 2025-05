Relegationsspiel: Wer kann VFL Kloster Oesede noch stoppen?

Im Kampf in der Kreisliga um den zweiten Tabellenplatz - der zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt - erwartet der VFL Kloster Oesede am Sonntag mit der Spvg Niedermark den aussichtsreichsten Konkurrenten. Seine Minimalchance will auch RW Sutthausen mit einem Sieg gegen den SV Hellern wahren. In einem weiteren Spiel um bessere Platzierungen in der Spitzengruppe erwartet der zuletzt überzeugende BSV Holzhausen (10 Punkte aus vier Spielen) den TUS Glane (acht Punkte aus vier Spielen).