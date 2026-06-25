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Relegationsspiel vorverlegt
von André Hofmann · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser
Paul Kirchner: Als Spieler in die Landesklasse aufgestiegen, als Trainer in die Kreisoberliga? – Foto: Sebastian Harbke
Das Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisoberliga, das am Samstag in Wipperdorf stattfindet, wurde aufgrund der vorhergesagten hohen Temperaturen auf 11:00 Uhr vorverlegt. Auf die Vorverlegung einigten sich beide Mannschaften.
Aufstiegsrelegation zur Kreisoberliga
Samstag, 27.06.2026, 11 Uhr in Wipperdorf FSG 99 Salza II – SG Berka