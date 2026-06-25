 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Relegationsspiel vorverlegt

von André Hofmann · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser
Paul Kirchner: Als Spieler in die Landesklasse aufgestiegen, als Trainer in die Kreisoberliga?
Paul Kirchner: Als Spieler in die Landesklasse aufgestiegen, als Trainer in die Kreisoberliga? – Foto: Sebastian Harbke

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Kreisliga Staffel 1
Kreisliga Staffel 2
Relegation Aufstieg
SG Berka
FSG'99 Salza II

Pressemitteilung des NTKFA

Das Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisoberliga, das am Samstag in Wipperdorf stattfindet, wurde aufgrund der vorhergesagten hohen Temperaturen auf 11:00 Uhr vorverlegt. Auf die Vorverlegung einigten sich beide Mannschaften.

Aufstiegsrelegation zur Kreisoberliga

Samstag, 27.06.2026, 11 Uhr in Wipperdorf
FSG 99 Salza II – SG Berka