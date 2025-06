Relegationsshowdown zum 100-Jährigen: „Positiver Druck“ für den SVA Palzing

Die Palzinger Fußballer sind einen Sieg vom Bezirksliga-Aufstieg entfernt. Für das Rückspiel gegen Haidhausen hat der SVA zwei Trumpfkarten in der Hand.

Palzing – Fußballtrainer lassen sich manchmal einiges einfallen, um aus ihrer Mannschaft das allerletzte Quäntchen herauszukitzeln. Der Coach des FC Moosburg etwa versprach seiner Truppe für den Fall des Aufstiegs in die Kreisliga, sich die Haare grau färben zu lassen. Mittlerweile läuft Florian Bittner also mit einer auffälligen Haarpracht durch die Stadt.

Auf derartige haarige Veränderungen angesprochen, kann Enes Mehmedovic vom SVA Palzing nur herzlich lachen. Nein, so ein Versprechen hat er den Seinen nicht gegeben. „Ich war auch erst beim Friseur“, meint der 43-Jährige schmunzelnd. „Da geht leider nix.“

Schöner hätte es der Fußballgott nicht planen können

In Palzing hoffen sie ohnehin, dass das kommende Wochenende Motivation genug ist, um in der finalen Relegationsrunde den Aufstieg in die Bezirksliga fix zu machen: Der SVA feiert seinen 100. Vereinsgeburtstag – und just am Samstag um 15 Uhr steigt in der Ampertal-Arena das entscheidende Rückspiel. Schöner hätte es der Fußballgott nicht planen können, wenn die Erste Herrenmannschaft an diesem Tag ihren Club mit dem Aufstieg beschenken würde.

Nötig ist dafür einzig und allein ein Sieg gegen die SpVgg Haidhausen. Und nach dem 1:1 im Hinspiel am Dienstagabend stehen die Chancen gar nicht schlecht. „Wir werden das mit dem gleichen Einsatz und Willen angehen“, verspricht Trainer Mehmedovic. „Und dann packen wir auch den Aufstieg.“ Mindestens 90 Minuten stehen für Kapitän Marcel Radlmaier und Co. noch an, dann könnte der Jubiläumswunsch Wirklichkeit und der Wiederaufstieg in die Bezirksliga nach zwei Jahren Realität sein.

Was den SVA-Coach positiv stimmt, ist die Tatsache, dass das Duell in der Ampertal-Arena stattfindet – und damit auf Rasen. Das Hinspiel hatte Haidhausen auf dem heimischen Kunstrasen ausgetragen, trotz dieses ungewohnten Geläufs schlugen sich die Ampertaler bestens. „Schauen wir mal, wie Haidhausen auf Naturrasen spielt“, sagt Mehmedovic. Klarer Fall: Edeltechniker haben die Landeshauptstädter einige in ihren Reihen. Ob sie ihr Können am Samstagnachmittag in Palzing vollumfänglich abrufen können, wird sich zeigen.

Starke Fangemeinde im Rücken

Der zweite Palzinger Trumpf ist die eigene Fangemeinde, die wegen der Festivitäten ohnehin in Feierlaune ist und ihren Fußballern wertvolle Unterstützung liefern wird. Angst, dass die Kulisse von mehreren hundert Zuschauern die Spieler hemmen könnte, hat Mehmedovic nicht: „Für uns geht es ja um einen möglichen Aufstieg“, betont der SVA-Coach und fügt an: „Das ist dann eher ein positiver Druck.“

Die Chance auf den Wiederaufstiegs liegt also auf dem Silbertablett, die Palzinger brauchen nur noch zuzugreifen. Und auch wenn es Enes Mehmedovic im Falle eines erfolgreichen Relegationsrückspiels nicht zwingend an die Frisur geht: So ein sattes Grau könnte auch dem Palzinger Trainer ganz gut stehen. Matthias Spanrad