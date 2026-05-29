Relegationsrennen: Vorteil Besigheim, Aldingen erwartet Heimsheim

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Morgen, 18:00 Uhr SV Germania Bietigheim SV Germania TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix 18:00 live PUSH

SV Germania Bietigheim kann als feststehender Meister mit breiter Brust in dieses Heimspiel gehen, wird nach dem 2:4 bei FSV 08 Bietigheim-Bissingen II aber auch eine Reaktion zeigen wollen. Der Titel ist gesichert, doch gerade vor eigenem Publikum dürfte der Anspruch klar sein: keine Nachlässigkeit, kein lockerer Ausklang, sondern ein Auftritt, der den Meisterstatus bestätigt. Für TSV Phönix Lomersheim ist die Lage deutlich angespannter. Das 1:2 gegen Spvgg Besigheim war ein Rückschlag, mit 37 Punkten ist der Vorsprung nach unten nicht groß genug für echte Ruhe. Gegen den Champion braucht Lomersheim Mut und Disziplin. Jeder Punkt könnte in dieser verdichteten Kellerlage von großem Wert sein.

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Morgen, 18:00 Uhr Spvgg Besigheim Besigheim TSV Merklingen Merklingen 18:00 PUSH

Spvgg Besigheim hat mit dem 2:1 in Lomersheim seine Position im Kampf um Rang zwei behauptet. Mit 52 Punkten geht die Mannschaft als Tabellenzweiter in dieses Heimspiel und weiß, dass jeder weitere Sieg den Druck auf Aldingen, Marbach und Münchingen hochhält. Die Ausgangslage ist stark, aber noch längst nicht komfortabel. TSV Merklingen verlor zuletzt 1:2 gegen TV Aldingen und verpasste dabei sogar einen Strafstoß. Mit 37 Punkten steckt die Mannschaft mitten in der gefährlichen Zone, in der schon ein kleiner Ausrutscher große Folgen haben kann. Für Merklingen ist es ein Spiel unter Druck, für Besigheim ein Schritt Richtung Relegation. ---

Morgen, 18:00 Uhr TV Aldingen TV Aldingen TSV Heimsheim Heimsheim 18:00 PUSH

TV Aldingen bleibt nach dem 2:1 in Merklingen dicht an Besigheim dran und geht mit 51 Punkten in den vorletzten Spieltag. Das Tor zum Sieg fiel spät, genau das dürfte der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen geben. Zuhause bietet sich nun die Chance, im Rennen um Platz zwei weiter mit voller Wucht dabei zu bleiben. TSV Heimsheim steht mit 45 Punkten auf Rang sechs und gehört noch zum erweiterten Verfolgerfeld. Auch wenn die Ausgangslage etwas schlechter ist als bei den unmittelbaren Konkurrenten, ist diese Position stark genug, um den Blick nach oben nicht ganz aufzugeben. Gerade deshalb verspricht dieses Duell viel Spannung und einen offenen Schlagabtausch. ---

Für TSV Schwieberdingen war das 1:3 in Hessigheim ein bitterer Nachmittag. Der vergebene Foulelfmeter und die Gelb-Rote Karte gegen Elias Sigel stehen sinnbildlich für die Unsicherheit, die diese Phase begleitet. Mit 33 Punkten ist Schwieberdingen noch längst nicht gerettet und braucht im Saisonendspurt dringend Zählbares. FC Marbach hat sich mit dem 2:1 gegen SV Salamander Kornwestheim auf 49 Punkte geschoben und gehört weiter zum Kreis der Mannschaften, die von Rang zwei träumen dürfen. Ein Auswärtssieg wäre für Marbach fast Pflicht, wenn die Relegationschance lebendig bleiben soll. Unten zittern die Gastgeber, oben drängen die Gäste – genau das verleiht dieser Partie ihre Schärfe. ---

Morgen, 18:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest SV Pattonville Pattonville 18:00 PUSH

SV Salamander Kornwestheim verlor zuletzt knapp 1:2 in Marbach und steht nun bei 42 Punkten. Das ist keine Abstiegsnot, aber auch kein Zustand völliger Gelassenheit. Vor heimischem Publikum soll deshalb ein Sieg her, der alle letzten Zweifel beseitigt und den Blick auf eine ordentliche Abschlussplatzierung erlaubt. SV Pattonville bringt 35 Punkte mit und steckt damit tiefer in der Gefahrenzone. Weil die Teams zwischen Rang 15 und Rang 10 weiter eng beieinanderliegen, kann jeder Punkt die Statik der Tabelle verschieben. Für Pattonville ist es ein Spiel mit spürbarem Kellerdruck, für Kornwestheim die Chance, den Deckel auf den Klassenerhalt zu setzen. ---

Das Spiel wurde vom TV Pflugfelden abgesagt und wird mit 3:0 für den FV Löchgau gewertet. ---