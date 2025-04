Relegationsrennen und Abstiegsduelle: Der Saisonhöhepunkt naht

TSV 1900 Wabern II – TuSpo Guxhagen 3:1 Wabern II übernahm Mitte der ersten Halbzeit das Kommando. In der 16. Minute köpfte Jubin Ansari eine präzisen Eckball von Fabian Hoffmann zum 1:0 ein, ehe Dennis Neumann zehn Minuten später nach einer mustergültigen Vorlage zum 2:0 traf. Überraschend kam Guxhagen kurz vor der Pause zum 2:1, als eine Standardsituation verwertet wurde. In Halbzeit zwei erhöhte Neumann nach einem Ballgewinn von Marcel Lanuto und einem starken Pass von Jonas Konhäuser zum 3:1-Endstand.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – SG Antrefftal/Wasenberg 6:1

Obwohl SG Antrefftal/Wasenberg früh durch Simon Knauff in Führung ging (3.), antwortete Kirchberg/Lohne/Haddamar noch vor dem Seitenwechsel mit zwei Treffern von Robin Greif (19., 43.). Nach der Pause erhöhte Matthias Tropmann auf 3:1 (55.), ehe Greif (74.), Duncan Eckhardt (78.) und Umut Ekmen (86.) den souveränen Heimerfolg perfekt machten.

Der Sieg verschafft dem SVK mit 26 Punkten Rang 10 und löst die Mannschaft wohl endgültig aus dem Abstiegskampf. Für Antrefftal/Wasenberg bleibt die Lage prekär.

SG Fuldalöwen/Beisetal – SG Neuental/Jesberg 3:2

Nach torloser erster Hälfte schlugen die Hausherren direkt nach Wiederanpfiff zu: Nils Fischer traf in der 46. Minute zur Führung und legte in der 57. Minute nach. Jonas Zilch erhöhte kurz darauf auf 3:0 (58.). Neuental/Jesberg kämpfte sich mit Treffern von Marcel Dörrbecker (65.) und Jannik Lau (70.) zurück, weitere Tore blieben jedoch aus.

Mit nun 35 Punkten rangieren die Fuldalöwen/Beisetal auf Platz 7. Neuental/Jesberg verpasst mit 47 Punkten den Anschluss auf den Relegationsplatz 2.

SG Ohetal/Frielendorf – SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach 3:1

Tim Hellmuth brachte sein Team per Freistoß früh in Führung (5.), André Wagner erhöhte nach Konter auf 2:0 (9.). Nach der Pause machte Patrick Semmler mit dem 3:0 (65.) alles klar. Ein spätes Tor von Sinan Aktas (89.) stellte nur noch das Ergebnis her.

Ohetal/Frielendorf klettert auf Platz 11 und schafft sich ein wenig Luft im Abstiegskampf, während Englis-Kerstenhausen-Arnsbach mit 22 Punkten auf Rang 12 steht.

FC Domstadt Fritzlar – TSV Besse 1:0

Ein intensives Duell entschied Gökhan Topsakal spät per Kopfball mit seinem Treffer in der 81. Minute. Vorher hatten die Gäste vier hochkarätige Chancen ausgelassen.

Fabian Reitze (Trainer TSV Besse): „Es war ein richtig schönes Spitzenspiel. Aus meiner Sicht ein unverdienter Sieg für Domstadt. Unsere Mannschaft hat taktisch gut gestanden, wir hatten bis zur 80. Minute mindestens vier hundertprozentige Chancen, die wir nicht genutzt haben. Ein Remis wäre verdient gewesen.

Muhammed Gülsen (Trainer FC Domstadt Fritzlar): „Ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit haben wir durch unsere taktische Disziplin und die hohe Bereitschaft noch eine kleine Idee besser agiert. Es war klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießt, am Ende verdient gewinnt.“

Fritzlar steht bleibt mit 48 Punkten auf Rang 3 und wahrt damit die Chance auf Rang 2. Der TSV Besse verharrt mit 44 Punkten auf Platz 6.

SG Asterode/Christerode/Olberode – SG Brunslar/Wolfershausen 1:5

SG Brunslar/Wolfershausen setzte sich souverän durch: Lukas Tippel und Maximilian Wagner sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse (33., 36.). Nach dem Anschlusstreffer durch Lukas John (58.) entschieden Lukas Tippel (67.), Moritz Gerhold (79.) und Wagner (86.) die Partie.

Der Tabellenzweite Brunslar/Wolfershausen (52 Punkte) festigt seinen Vorsprung auf Platz 2, Asterode/Christerode/Olberode ) bleibt Achter mit 30 Punkten.

Tabelle

1. SC Edermünde (Ab) 23 21-0-2 73:19 62

2. SG Brunslar/Wolfershausen (Ab) 23 16-4-3 75:31 52

3. FC Domstadt Fritzlar (Auf) 24 15-3-6 65:32 48

4. SG Neuental/Jesberg 24 14-5-5 70:40 47

5. TSV 1900 Wabern II 24 14-4-6 45:34 46

6. TSV Besse 23 14-2-7 71:31 44

7. SG Fuldalöwen/Beisetal 23 10-5-8 41:48 35

8. SG Asterode/Christerode/Olberode 23 8-6-9 33:39 30

9. TuSpo Guxhagen 23 8-4-11 50:49 28

10. SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 23 7-5-11 34:54 26

11. SG Ohetal/Frielendorf 24 8-1-15 42:55 23

12. SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach 23 7-1-15 30:52 22

13. TSV 1926 Mengsberg II (Auf) 23 6-0-17 23:69 18

14. SG Antrefftal/Wasenberg 24 3-2-19 22:73 11

15. SG Ungedanken/Mandern (Auf) 23 3-0-20 21:69 9