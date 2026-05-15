Relegationsrennen brennt hinter Meister Germania lichterloh

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Münchingen Münchingen FV Löchgau FV Löchgau II 15:00 PUSH

Für TSV Münchingen ist die Lage klar: Nach dem schmerzhaften 0:5 beim Meister SV Germania Bietigheim muss sofort eine Antwort folgen. Mit 46 Punkten steht der Aufsteiger weiter mitten im Rennen um Rang zwei, darf sich aber keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Gerade zuhause ist dieses Spiel deshalb Pflicht und Chance zugleich. FV Löchgau II hat mit dem 5:2 gegen NK Croatia Bietigheim zwar noch einmal ein kräftiges Lebenszeichen gesendet, steht mit 28 Punkten aber weiter tief im Keller. Die Gäste brauchen Punkte fast schon im Akkord. Für Münchingen geht es um die Relegation, für Löchgau II ums Überleben. Mehr Spannung in entgegengesetzten Tabellenwelten geht kaum.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FC Marbach FC Marbach SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest 15:00 PUSH

FC Marbach hatte am vergangenen Spieltag spielfrei, steht mit 46 Punkten aber glänzend im Rennen um Platz zwei. Weil gleich mehrere direkte Konkurrenten patzten oder nur knapp davorliegen, kann dieses Heimspiel enormen Wert bekommen. Marbach hat die Chance, mit einem Sieg mächtig Druck auf die Teams davor auszuüben. SV Salamander Kornwestheim kam zuletzt gegen TASV Hessigheim nicht über ein 1:1 hinaus und hat nun 42 Punkte auf dem Konto. Damit sind auch die Gäste noch nicht raus aus dem Kreis derer, die nach oben schielen dürfen. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die sich keine Müdigkeit erlauben können. Wer hier gewinnt, bleibt heiß. ---

Der TASV Hessigheim hat beim 1:1 in Kornwestheim zumindest einen Punkt geholt und steht mit 39 Zählern weiter in Lauerstellung. Ganz oben ist die Konkurrenz dicht gedrängt, doch selbst von Rang neun ist der Relegationsplatz rechnerisch noch nicht außer Reichweite. Hessigheim braucht dafür aber Siege. TSV Schwieberdingen feierte mit dem 2:0 gegen TSV Heimsheim einen wichtigen Erfolg und kletterte auf 33 Punkte. Damit ist die Mannschaft noch nicht frei von Sorgen, hat sich aber Luft verschafft. Gerade diese Mischung macht das Spiel brisant: Hessigheim will nach oben, Schwieberdingen endgültig weg von unten. Das verspricht Kampf, Tempo und viele Zweikämpfe. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Merklingen Merklingen TV Aldingen TV Aldingen 15:00 PUSH

TSV Merklingen geht mit 37 Punkten in dieses Heimspiel und weiß: Ein weiterer Sieg könnte die Saison plötzlich noch einmal öffnen. Die Mannschaft war zuletzt spielfrei, konnte aber sehen, wie eng das Rennen um Platz zwei geblieben ist. Gegen TV Aldingen wartet nun eine echte Standortbestimmung. Aldingen überzeugte beim 3:0 gegen TSV Phönix Lomersheim und schob sich mit 48 Punkten auf Rang drei. Die Gäste sind damit Besigheim dicht auf den Fersen und wissen genau, was dieses Spiel bedeutet. Ein weiterer Sieg würde den Druck im Verfolgerfeld massiv erhöhen. Merklingen kann überraschen, Aldingen kann ein Statement setzen. ---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix Spvgg Besigheim Besigheim 15:00 PUSH

Für TSV Phönix Lomersheim war das 0:3 in Aldingen ein harter Rückschlag. Mit 37 Punkten ist der Blick nach oben zwar noch nicht völlig versperrt, doch jetzt zählt nur noch ein Sieg, um die Resthoffnung zu nähren. Zuhause muss Lomersheim daher ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Spvgg Besigheim hat mit dem 3:0 gegen FSV 08 Bietigheim-Bissingen II Platz zwei behauptet und reist mit 49 Punkten als Jäger des Relegationsrangs an. Die Gäste spüren den Atem von Aldingen, Münchingen und Marbach im Nacken. Genau das macht dieses Spiel so explosiv: Besigheim darf kaum stolpern, Lomersheim will sich nicht aus dem Rennen verabschieden. ---

Für FSV 08 Bietigheim-Bissingen II ist dieses Derby eine Chance und eine Gefahr zugleich. Nach dem 0:3 in Besigheim steht die Mannschaft bei 41 Punkten und damit weiter im erweiterten Verfolgerfeld. Ein Sieg gegen den Meister wäre ein gewaltiges Ausrufezeichen und könnte die Relegationsfrage noch einmal neu entfachen. SV Germania Bietigheim reist als feststehender Meister an und kommt mit dem beeindruckenden 5:0 gegen TSV Münchingen im Rücken. Die Mannschaft hat ihre Dominanz noch einmal unterstrichen und wird sich auch jetzt nicht mit halber Kraft begnügen wollen. Ein Derby gegen den Champion – viel größer kann die Bühne für Bissingen II kaum werden. ---