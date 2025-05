Relegationsplatz sicher – Immenhausen gewinnt in Calden

Mit einem 4:0-Auswärtssieg bei der SG Calden/Meimbressen II sicherte sich unsere Mannschaft nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch vorzeitig den zweiten Tabellenplatz und damit mindestens die Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Gruppenliga.

Die Gastgeber starteten mutig und setzten die TSV Immenhausen in den ersten Minuten unter Druck. Der Favorit aus Immenhausen brauchte etwas, um ins Spiel zu finden. Dennoch gelang es Dennis Kastrop in der 22. Minute, die Grün-Weißen mit 1:0 in Führung zu bringen. Nach einer präzisen Freistoßflanke von Nicklas Greif köpfte Kastrop zur Führung ein.

Nur sechs Minuten später der nächste Schlüsselmoment: Sven Mackewitz von der SG Calden/Meimbressen II sah nach einer Notbremse an Nils Hellwig die Rote Karte (28.). Trotz Unterzahl ließ sich der Gastgeber nicht sofort aus dem Spiel nehmen und bekam in der 35. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. Stefan Dürrbaum trat zum Foulelfmeter an, doch TSV-Keeper Sören Enders bewahrte die Nerven und parierte den Strafstoß.