Relegationskrimi mit halbstündiger Verletzungspause: Gilching II ist „enttäuscht“

Gleich zweimal mit dem Kopf entscheidend beteiligt: In der ersten Halbzeit legte Alexander Gottwald (M.) das Gilchinger 1:0 auf (im Bild), nach dem Seitenwechsel wurde er unglücklich von seinem Keeper Tobias Höllrich abgeschossen, wodurch Kreuth zum 2:2-Endstand kam. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Die Gastgeber trennten sich im Hinspiel am Donnerstagabend 2:2 vom FC Real Kreuth und verloren zwei Spieler mit wohl schweren Verletzungen.

Für die Kreisliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II wäre mehr drin gewesen im Hinspiel der Abstiegsrelegation. Der Tabellen-13. der Kreisliga 2 kam am Donnerstagabend zu Hause gegen den Zehnten der Kreisliga 1, FC Real Kreuth, nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Für das Rückspiel am Sonntag am Tegernsee ist also alles offen. „Ich bin enttäuscht, dass wir den Sieg nicht mitgenommen haben“, sagte Spielertrainer Tobias Hänschke, der das Team gemeinsam mit Robert Brand betreut. Gäste aus Kreuth mit aktiverem Start – Boitin trifft zur Gilchinger Führung

Den aktiveren Start in die von vielen kleinen Fouls und Freistößen geprägte Partie vor knapp 400 Zuschauern erwischten die Gäste von der österreichischen Grenze. Kreuth hatte mehr Ballbesitz, war im letzten Drittel aber nicht konsequent genug und konnte sich keine Chancen erspielen. Der TSV wartete ab, ehe eine Einzelaktion von Spielgestalter Yasar Dayik, der den Ball schlussendlich knapp am Kasten vorbeisetzte (12.), zur Initialzündung mutierte. Die Hausherren agierten nun mutiger und rissen das Ruder auch dank ihrer Kampfstärke an sich. Und anders als der Kontrahent waren sie effektiv: Nach einem Freistoß legte Alexander Gottwald mit dem Kopf auf für Fabian Boitin, der die Kugel aus rund elf Metern mit der Innenseite volley ins Netz drosch (17.). Gut fünf Minuten später ließen Kapitän Hendrik Obermeyer und Hänschke binnen einer Minute gleich zwei 100-Prozentige liegen. Und so hatten die Gäste mit ihrer bis dato einzigen echten Chance doch noch das letzte Wort im ersten Durchgang, als Tobias Frank den Ball kurz vor dem Pausenpfiff im Nachsetzen nach einem Freistoß versenkte.