Relegationskampf: VfL muss sich in Acht nehmen

Durch die Niederlage des OSV Meerbusch in Uedesheim hält bei fünf Zählern Vorsprung die DJK Neuss-Gnadental in der Gruppe 3 der Bezirksliga bei noch drei zu absolvierenden Spielen nun alle Trümpfe in der Hand. Im Heimspiel gegen TuS Wickrath kann am Sonntag der nächste Schritt gemacht werden.

Einzig um Widergutmachung für die Niederlagen der Vorwoche geht es für den CSV Marathon Krefeld und den SC St. Tönis II. Was aber gegen TuRa Brüggen (Dritter) beziehungsweise die Sportfreunde Neuwerk (Fünfter) nicht so einfach werden wird. Nicht übertrieben ist es, wenn gesagt wird, dass es in der Begegnung des SSV Grefrath gegen den VfL Willich schon um Sein oder Nichtsein geht. Allerdings mit der klar besseren Ausgangslage für die Grefrather: sie wären schon mit einem Punkt aus allem raus, die Willicher aber in keinster Weise.

Zwar verlor die DJK Twisteden am Sonntag in der Gruppe 4 bei Meister Viktoria Goch noch in der Schlussphase, doch zuvor hatte die Elf von Trainer Marcel te Nyenhuis schon Asterlagen und Neukirchen-Vluyn, zwei Kandidaten für Platz zwei, das Leben schwer gemacht. Dies DJK ist nun beim VfL Tönisberg, der mit dem 15. Erfolg der Saison schon eine Weichenstellung in Richtung Relegation vornehmen könnte, zu Gast. Simon Kuschel und Fabian Kempkens fehlen weiter. Abgewartet werden muss, wie lädiert die vergangenen Sonntag vorzeitig vom Platz gehumpelten Cihan Mustafa Rüzgar und Jan Goretzki sind. Trainer David Machnik schätzt die Lage wie folgt ein: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die einige Kandidaten von oben geärgert hat. Sie hat nichts mehr zu verlieren und gerade solche Gegner sind immer schwer zu bespielen. Ferner müssen wir besonders auf Tom Cappel achten.“