Relegationsfehlstart: Altenerding kassiert zwei Gegentore in den ersten sieben Minuten

Fatale Szene: Ridwan Bello, Marco Baumann, Christoph Luberstetter und Ajdin Nienhaus (in Weiß, v.l.) können den Schuss von Roberto Valanzano (l.), der zum 0:1 führt, nicht mehr blocken. Das freut Asaad Khalli (Nr. 23). – Foto: Andreas Heilmaier

Die SpVgg Altenerding verliert das Relegations-Hinspiel beim SV Waldperlach 0:2. Im Rückspiel am Samstag muss das Team von Trainer Stefan Huber zwei Tore aufholen.

Herber Dämpfer durch zwei frühe Gegentore: Die Hoffnung lebt noch bei den Bezirksliga-Fußballern der SpVgg Altenerding nach der 0:2-Hinspielniederlage am Dienstagabend beim SV Waldperlach. Zwar steht das Team von Trainer Stefan Huber im Relegationsrückspiel zuhause am Samstag (15 Uhr) schwer unter Druck, doch insbesondere die starke Schlussphase im ersten Duell macht den Semptstädtern Mut im Kampf um den Klassenerhalt.

„In den ersten zehn Minuten sind wir uns selbst im Weg gestanden, bedingt wohl auch durch eine gewisse Nervosität. Wir haben dem Gegner die zwei Tore mehr oder weniger geschenkt“, ärgerte sich Huber. Doch: „Wir haben uns dann reingebissen, hatten mehr vom Spiel, ohne uns jedoch klare Chancen herauszuspielen. Nach der Pause war es ein offener Schlagabtausch, wo wir die zweite Luft bekamen und auch ein Tor verdient hätten. Wir haben noch 90 Minuten vor uns, und die letzten 20 Minuten machen Mut, die Partie noch zu drehen.“

Der Auftakt lief alles andere als nach Wunsch. Waldperlach setzte die Altenerdinger Defensive sofort unter Druck. Bereits nach zwei Minuten gingen die Gastgeber in Führung: Nach einem langen Ball auf den linken Flügel konnte die SpVgg die flache Hereingabe nicht entscheidend verhindern, sodass Roberto Valanzano im Zentrum zu viel Platz hatte. Zwar traf der Angreifer den Ball nicht voll, dennoch sprang das Leder vom Innenpfosten unhaltbar ins Netz.

Nur fünf Minuten später der zweite Rückschlag: Ein langer Ball in die Spitze erreichte Asaad Khalil, der sich an der Abseitsgrenze bewegte. Die Fahne blieb unten, Khalil lief allein auf Lukas Loher zu. Der Altenerdinger Schlussmann bekam zwar noch die Hand an den Ball, konnte den zweiten Gegentreffer aber nicht mehr verhindern.

Die frühe Hypothek zeigte Wirkung. Altenerding wirkte verunsichert und hatte zunächst große Probleme. In der 19. Minute hätte Waldperlach beinahe auf 3:0 erhöht: Nach einem missglückten Klärungsversuch von Christoph Luberstetter setzte sich erneut Khalil gegen Ajdin Nienhaus durch, scheiterte jedoch an Loher, ehe Nienhaus in letzter Sekunde das Leder gerade noch von der Torlinie klärte. Erst danach fanden die Gäste besser in die Partie. Die Defensive stabilisierte sich, offensiv fehlte zunächst die nötige Durchschlagskraft. So blieben klare Torchancen bis zur Pause Mangelware.

Danach präsentierte sich die SpVgg deutlich engagierter und übernahm zunehmend die Kontrolle. Dennoch musste man in der 50. Minute erneut tief durchatmen, als Zoran Dimitrijevic nach einem Konter frei zum Abschluss kam. Doch erneut war Loher zur Stelle. Kurz darauf setzte Altenerding offensiv erstmals ein Ausrufezeichen. Nach schöner Kombination über Lukas Rymas, Ridwan Bello und Jannik Obermaier kam der eingewechselte Nessim Mahsas im Strafraum frei zum Abschluss, setzte den Ball jedoch drüber.

Mit zunehmender Spieldauer machte sich beim SV ein Kräfteverschleiß bemerkbar. Die SpVgg drängte Waldperlach in die eigene Hälfte. Die größte Möglichkeit zum Anschluss vergab Ridwan Bello in der 73. Minute, als er aus spitzem Winkel Torhüter Benedikt Heinrich anschoss. Auch Marc Winkelmann per Distanzschuss und Christoph Luberstetter mit einem Kopfball nach Freistoß von Marco Baumann blieben glücklos.

In der Schlussphase erhöhte Altenerding den Druck nochmals deutlich, in der Schlussminute kam Nienhaus nach einer Ecke von Baumann völlig frei zum Kopfball, setzte den Ball als Aufsetzer jedoch knapp drüber. Trotz der Enttäuschung schöpft man aus der starken Schlussphase Zuversicht. Huber brachte die Stimmung nach dem Schlusspfiff auf den Punkt: „Jetzt ist erst Halbzeit.“