Relegationsdrama: Arrach steigt in die Kreisklasse auf Der SCA muss bis ins Elfmeterschießen und nutzt da den dritten Matchball zum Aufstieg von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der Moment der Ekstase: Der SC Arrach gewann das Elfmeterschießen und steigt auf. – Foto: Christian Klein

Zwei Matchbälle hatte der SC Arrach-Haibühl zuvor ungenutzt gelassen. Im dritten und letzten Versuch hat es doch geklappt. Der Sportclub darf den Aufstieg in die Kreisklasse feiern! Im finalen Spiel der Kreisklassen-Relegation im Spielkreis Cham/Schwandorf setzte sich die Elf von Günter Meindl gegen die SF Weidenthal-Guteneck durch. Die lediglich 200 Zuschauer in Stamsried kamen voll auf ihre Kosten, ging die Partie doch in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen. Die unterlegenen Sportfreunde müssen auch nächste Saison in der A-Klasse antreten.