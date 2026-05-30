 2026-05-29T11:52:36.002Z

Relegation

Relegationsdrama: Arrach steigt in die Kreisklasse auf

Der SCA muss bis ins Elfmeterschießen und nutzt da den dritten Matchball zum Aufstieg

von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Der Moment der Ekstase: Der SC Arrach gewann das Elfmeterschießen und steigt auf.
Der Moment der Ekstase: Der SC Arrach gewann das Elfmeterschießen und steigt auf. – Foto: Christian Klein

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Relegation KK CH/SAD
Arrach
Weidenthal

Zwei Matchbälle hatte der SC Arrach-Haibühl zuvor ungenutzt gelassen. Im dritten und letzten Versuch hat es doch geklappt. Der Sportclub darf den Aufstieg in die Kreisklasse feiern! Im finalen Spiel der Kreisklassen-Relegation im Spielkreis Cham/Schwandorf setzte sich die Elf von Günter Meindl gegen die SF Weidenthal-Guteneck durch. Die lediglich 200 Zuschauer in Stamsried kamen voll auf ihre Kosten, ging die Partie doch in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen. Die unterlegenen Sportfreunde müssen auch nächste Saison in der A-Klasse antreten.

Gestern, 18:15 Uhr
SC Arrach-Haibühl
SC Arrach-HaibühlArrach
SF Weidenthal-Guteneck
SF Weidenthal-GuteneckWeidenthal
7
n.E.
5
Abpfiff

Von Beginn an entwickelte sich ein zäher Kampf. Torlos wurden die Seiten gewechselt. In der 66. Minute setzte Stefan Zellner für seine Farben den ersten Punch, brachte Arrach in Führung. Als viele schon mit einem knappen Sieg des SCA rechneten, glich Weidenthal in der 89. Minute durch Jonas Kirchberger doch noch aus. Es ging in die Verlängerung. Doch gingen zunächst die SF in Front (Florian Meier/95.) in Front, ehe Thomas Frisch (111.) für Arrach zum 2:2 zurückschlug. Ein dramatisches Relegationsspiel, das schließlich ins Elfmeterschießen ging. Dort behielten alle fünf Arracher Schützen die Nerven. Auf der Gegenseite scheiterte Kirchberger an Keeper Lukas May. Der sich damit zum Arracher Matchwinner aufschwang.

Alles auf einen Blick:

SC Arrach-Haibühl: Lukas May, Thomas Frisch, Maximilian Schmidt, Lucas Koholka, Johannes Schmidt, Martin Schmidt, Franz Aschenbrenner (46. Thomas Häring), Benedikt Meindl (54. Bernhard Aschenbrenner) (92. Tobias Weber), Florian Brandl, Alexander Frisch (54. Robert Gierstl), Stefan Zellner (36. Philipp Plötz) (117. Robert Gierstl)
SF Weidenthal-Guteneck: Peter Hutzler, Lukas Puff (60. Johannes Eckl), Jonas Kirchberger, Michael Wilhelm, Florian Schmauß (72. Max-Josef Wilhelm) (118. Johannes Karl), Christoph Manner, Florian Meier, Johannes Karl, Bastian Scharf, Max Hutzler (49. Klaus Großmann), Elias Kiener (53. Tobias Karl)
Schiedsrichter: Marco Gruber (Zandt) - Zuschauer: 201
Tore: 1:0 Stefan Zellner (64.), 1:1 Jonas Kirchberger (89.), 1:2 Florian Meier (95.), 2:2 Thomas Frisch (111.); Elfmeterschießen: 3:2 Thomas Frisch, 3:3 Johannes Karl, 4:3 Johannes Schmidt, 4:4 Johannes Eckl, 5:4 Philipp Plötz, Jonas Kirchberger (Weidenthal) scheitert an Lukas May, 6:4 Florian Brandl, 6:5 Elias Kiener, 7:5 Benedikt Meindl