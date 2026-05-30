Relegationsdrama: Arrach steigt in die Kreisklasse auf

Zwei Matchbälle hatte der SC Arrach-Haibühl zuvor ungenutzt gelassen. Im dritten und letzten Versuch hat es doch geklappt. Der Sportclub darf den Aufstieg in die Kreisklasse feiern! Im finalen Spiel der Kreisklassen-Relegation im Spielkreis Cham/Schwandorf setzte sich die Elf von Günter Meindl gegen die SF Weidenthal-Guteneck durch. Die lediglich 200 Zuschauer in Stamsried kamen voll auf ihre Kosten, ging die Partie doch in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen. Die unterlegenen Sportfreunde müssen auch nächste Saison in der A-Klasse antreten.
SC Arrach-Haibühl: Lukas May, Thomas Frisch, Maximilian Schmidt, Lucas Koholka, Johannes Schmidt, Martin Schmidt, Franz Aschenbrenner (46. Thomas Häring), Benedikt Meindl (54. Bernhard Aschenbrenner) (92. Tobias Weber), Florian Brandl, Alexander Frisch (54. Robert Gierstl), Stefan Zellner (36. Philipp Plötz) (117. Robert Gierstl)
SF Weidenthal-Guteneck: Peter Hutzler, Lukas Puff (60. Johannes Eckl), Jonas Kirchberger, Michael Wilhelm, Florian Schmauß (72. Max-Josef Wilhelm) (118. Johannes Karl), Christoph Manner, Florian Meier, Johannes Karl, Bastian Scharf, Max Hutzler (49. Klaus Großmann), Elias Kiener (53. Tobias Karl)
Schiedsrichter: Marco Gruber (Zandt) - Zuschauer: 201
Tore: 1:0 Stefan Zellner (64.), 1:1 Jonas Kirchberger (89.), 1:2 Florian Meier (95.), 2:2 Thomas Frisch (111.); Elfmeterschießen: 3:2 Thomas Frisch, 3:3 Johannes Karl, 4:3 Johannes Schmidt, 4:4 Johannes Eckl, 5:4 Philipp Plötz, Jonas Kirchberger (Weidenthal) scheitert an Lukas May, 6:4 Florian Brandl, 6:5 Elias Kiener, 7:5 Benedikt Meindl