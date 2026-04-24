Relegationsangst und Personalnot: Der SSV vor schwerer Aufgabe

Die Sperren für Marcel Nüchtern (Gelb-Rot) und Jonas Hartwig (Rot) reißen empfindliche Lücken in ein ohnehin bereits strapaziertes Gerüst. Olaf Brosius, der erst kürzlich seinen Vertrag verlängerte, macht keinen Hehl aus der prekären Lage: „Eine schwere Aufgabe gegen einen in dieser Saison stark spielenden Gegner. Wir haben extreme personelle Probleme, durch Verletzung und Sperren. Wir müssen auf den Positionen einiges umbauen.“

Der Gegner aus dem Vogtland rangiert mit 36 Punkten auf einem soliden siebten Tabellenplatz, blickt jedoch selbst auf ein enttäuschendes Wochenende zurück. Die 1:3-Niederlage gegen den SV Tapfer 06 Leipzig hat Spuren hinterlassen. Reichenbachs Trainer Carlo Kästner fordert eine Rückbesinnung auf alte Stärken: „Wir wollen das Heimspiel nutzen, um wieder in der Erfolgsspur zurückzukehren. Die Fehler, die wir vergangene Woche gegen Tapfer Leipzig gemacht haben, gerade in der Defensive, das gilt es abzustellen.“ Bis auf den rotgesperrten Yannick Diegel kann Kästner dabei aus dem Vollen schöpfen.

Trotz der tabellarischen Differenz – Markranstädt belegt mit 24 Punkten Rang zehn – warnt Kästner vor der spielerischen Qualität der Gäste. „Wir wissen aber auch um die Schwere gegen Markranstädt, die spielerisch immer zu überzeugen wussten. Es waren immer enge Spiele“, so Kästner, der zudem die prekäre Lage der Gäste im Blick hat. Die Markranstädter brauchen laut Kästner „sicherlich auch noch jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg, der sich zusehends zuspitzt, auf Ende hin der Saison.“