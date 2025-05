Relegations-Überblick: Plan für den Fußballkreis Wetzlar

Wetzlar. Seit dem vergangenen Wochenende befindet sich der Großteil der Fußballer in der Region Mittelhessen in der Sommerpause. Einzig in der Hessenliga - zumindest was die Männer betrifft - kämpfen die Clubs noch um Punkte und Platzierungen. Beginnend mit der Verbandsliga Mitte sind die Entscheidungen hinsichtlich der Auf - und Absteiger gefallen. Eine Frage, wenn nicht sogar zwei, sind in den jeweiligen Klassen aber noch zu klären. Wer entscheidet die Relegationen für sich? Wir klären in der Folge über die Termine und teilnehmenden Teams für den Fußballkreis Wetzlar auf.