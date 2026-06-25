Relegations-Showdown: Ritzerfeld & Brand II kämpfen um die Kreisliga A

Die reguläre Saison ist Geschichte, doch für zwei Teams geht es noch um sehr viel. Im ultimativen Entscheidungsspiel um den begehrten Aufstieg in das Aachener Oberhaus treffen der SV Union Ritzerfeld (Vizemeister B1) und die Zweitvertretung der DJK RS Brand (Vizemeister B2) aufeinander. Gespielt wird auf neutralem Boden auf der Platzanlage in Pannesheide (Kohlscheid). Ein Duell, das bereits vor dem Anpfiff jede Menge Dynamik und Gesprächsstoff bietet.
Für Union Ritzerfeld ist das Erreichen dieses Finalspiels der vorläufige Höhepunkt eines kontinuierlichen Prozesses. Trainer Clemens Schnieders blickt voller Stolz auf die Leidenschaft seiner Truppe zurück, die nach Platz 10 im Vorjahr nun vor dem ganz großen Wurf steht: „Kommenden Sonntag steht für uns ein ganz besonderes Spiel an. Die Jungs haben die ganze Saison mit voller Leidenschaft und extrem viel Einsatz performt und sich selbst belohnt für sehr harte Trainingseinheiten. Dieser ganze Prozess ist aber kein Zufall, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Entwicklung der letzten Jahre.“ Nach dem souveränen Aufstieg in die Kreisliga B in der Saison 22/23 bewies Schnieders viel Weitsicht. Um der Mannschaft nach einer schwierigen Folgesaison neue Reize zu bieten, holte er tatkräftige Unterstützung an die Seitenlinie. Michael Ernst kam dazu, welcher einen großen Anteil an der Entwicklung hatte.
Allerdings gibt es auch einen sehr kritischen Blick auf das Spiel am Sonntag, der im Vorfeld für reichlich Diskussionsstoff sorgt. Die Mannschaft hatte bereits im Oktober 2025 ihre jährliche Abschlussfahrt nach Kroatien gebucht, die exakt an diesem Wochenende (25.06. – 29.06.2026) stattfindet. Trotz intensiver Bemühungen des Vereins konnte im Vorfeld keine andere Lösung gefunden werden, was Schnieders bedauert: „Trotz Kontaktaufnahme mit dem Kreis Aachen und dem Gegner Rasensport Brand II war es nicht möglich das Spiel aufgrund fehlender Zustimmung des Gegners vorzuverlegen. Eine Relegation ist im Rahmenterminplan zwischen dem 14.06. - 30.06.26 möglich, aber die Ansetzungen in den letzten Jahren – sofern es eine Relegation gab – war meistens ein bis zwei Wochen nach Ende der Saison. Dementsprechend ist das Spiel im ordnungsgemäßen Rahmen der Verbandsrichtlinien angesetzt, aber aus sportlicher Sicht hätten wir uns eine andere Lösung gewünscht.“
Trotz des personellen Engpasses zeigt sich das Team kämpferisch: „Wir nehmen die Situation nun an und werden alles geben, auch wenn die personelle Konstellation vollkommen offen ist. Es wurde bereits Kontakt mit Spielern der zweiten Mannschaft und mit Standby-Spielern aufgenommen. Uns ist bewusst, dass uns ein extrem schweres Spiel erwartet. Rasensport Brand II hat eine sehr gute Saison gespielt und verfügt über eine junge, dynamische Truppe, die nicht umsonst da steht, wo sie steht.“
Bei der DJK RS Brand II ist die Vorfreude auf das Finale am Sonntag riesig – hier wird seit der ersten Minute der Sommervorbereitung genau für diesen Moment geschuftet. Nachdem man in der Vorsaison unter den eigenen Möglichkeiten geblieben war, steckte sich das Team früh ein ambitioniertes Ziel. Trainer Alexander Bohl gewährt einen Einblick in die Gefühlslage des Teams: „Wir arbeiten und freuen uns auf dieses Spiel seit der Sommervorbereitung. Nachdem die Ausmaße der Neuausrichtung beim TuS Lammersdorf bekannt wurden, haben wir uns ein Ziel gesetzt, von dem wir träumen können – Meister werden –, aber eben auch das Ziel, wofür wir hart arbeiten müssen und welches realistisch ist: Platz 2 mit der Hoffnung auf ein Relegationsspiel. Im Winter haben sich dann verschiedenste Szenerien rausgestellt, wie so ein Relegationsspiel möglich werden könnte. Mit diesem Ziel vor Augen, haben wir dann eine solide Rückrunde gespielt und Platz 2 relativ früh gesichert. Schon jetzt sind wir im Trainerteam unfassbar stolz auf unsere Mannschaft, die einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat.“
Besonders stolz ist man in Brand zudem auf die gelebte Vereinsphilosophie, die im modernen Amateurfußball fast schon Seltenheitswert besitzt: „Hier möchte ich einmal erwähnen, dass wir unser Team mit 'Zero Budget' zusammenstellen und alle Spieler entweder aus unserer Jugend stammen, oder überzeugt sind von unserem Weg. Das ist nicht mehr selbstverständlich im Amateurfußball. Ich danke allen Spielern, die an unseren Weg glauben, obwohl viele das Potenzial hätten, höher zu spielen. Wir trainieren seit dem letzten Spieltag voll durch und hier ziehe ich auch nochmal meinen Hut vor der Gruppe, die es schafft, trotz der langen Saison den Fokus und den Spaß hochzuhalten.“
Beim Blick auf den kommenden Gegner hat Bohl eine Analyse parat und schiebt Ritzerfeld aufgrund von drei ganz bestimmten Akteuren die Favoritenrolle zu: „Nachdem am vorletzten Spieltag klar war, dass der Gegner in der Relegation Ritzerfeld wird, haben wir uns genauer mit ihnen beschäftigt. Uns sind direkt drei Top-Spieler aufgefallen, die aus allen Situationen treffen können. Ich denke, bei einem Relegationsspiel unter Vizemeistern gibt es eigentlich keinen Favoriten. Aber Deutz, Koch und Feuser machen Ritzerfeld stark, und es wird die schwerste aller Aufgaben, diese Offensive zu stoppen. Das Spiel könnte aufgrund der Bedingungen ein zähes Match werden, bei dem derjenige gewinnt, der den ersten Treffer setzt.“
Dass sich beide Vereine bestens kennen, zeigt eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit. Vor zwei Jahren standen sich die Teams noch in einem gewöhnlichen Vorbereitungstest gegenüber – nun geht es um das begehrte Ticket für die Kreisliga A. Für Bohl ein klares Zeichen für die exzellente Arbeit, die in beiden Lagern geleistet wird. Unabhängig vom Ausgang am Sonntag sind beide Seiten stolz auf das Erreichte.
Schnieders möchte im Vorfeld noch ein großes Dankeschön loswerden: „Unabhängig vom Ausgang sind wir stolz auf das Erreichte. Ein besonderer Dank gilt unserer Mannschaft, dem Trainer- und Betreuerteam, dem Vorstand, aber ganz speziell auch den Helfern, Fans, Sponsoren und Vereinsmitgliedern, die uns die gesamte Saison unterstützt haben. Jetzt freuen wir uns auf die Atmosphäre und hoffentlich viele Zuschauer, damit die Jungs dieses besondere Spiel genießen können.“
Egal, wer am Sonntag den Platz als Sieger verlässt – ein packender Fußball-Krimi vor großer Kulisse in Pannesheide ist garantiert.