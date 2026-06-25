Relegations-Showdown: Ritzerfeld & Brand II kämpfen um die Kreisliga A Wer holt sich das letzte Ticket? von Benedikt Hitze · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser

Feiert Ritzerfeld am Sonntag den Aufstieg? – Foto: Gerhard Hannappel

Die reguläre Saison ist Geschichte, doch für zwei Teams geht es noch um sehr viel. Im ultimativen Entscheidungsspiel um den begehrten Aufstieg in das Aachener Oberhaus treffen der SV Union Ritzerfeld (Vizemeister B1) und die Zweitvertretung der DJK RS Brand (Vizemeister B2) aufeinander. Gespielt wird auf neutralem Boden auf der Platzanlage in Pannesheide (Kohlscheid). Ein Duell, das bereits vor dem Anpfiff jede Menge Dynamik und Gesprächsstoff bietet.

Ritzerfelds kontinuierliche Entwicklung Für Union Ritzerfeld ist das Erreichen dieses Finalspiels der vorläufige Höhepunkt eines kontinuierlichen Prozesses. Trainer Clemens Schnieders blickt voller Stolz auf die Leidenschaft seiner Truppe zurück, die nach Platz 10 im Vorjahr nun vor dem ganz großen Wurf steht: „Kommenden Sonntag steht für uns ein ganz besonderes Spiel an. Die Jungs haben die ganze Saison mit voller Leidenschaft und extrem viel Einsatz performt und sich selbst belohnt für sehr harte Trainingseinheiten. Dieser ganze Prozess ist aber kein Zufall, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Entwicklung der letzten Jahre.“ Nach dem souveränen Aufstieg in die Kreisliga B in der Saison 22/23 bewies Schnieders viel Weitsicht. Um der Mannschaft nach einer schwierigen Folgesaison neue Reize zu bieten, holte er tatkräftige Unterstützung an die Seitenlinie. Michael Ernst kam dazu, welcher einen großen Anteil an der Entwicklung hatte. Termin-Dilemma für Union Allerdings gibt es auch einen sehr kritischen Blick auf das Spiel am Sonntag, der im Vorfeld für reichlich Diskussionsstoff sorgt. Die Mannschaft hatte bereits im Oktober 2025 ihre jährliche Abschlussfahrt nach Kroatien gebucht, die exakt an diesem Wochenende (25.06. – 29.06.2026) stattfindet. Trotz intensiver Bemühungen des Vereins konnte im Vorfeld keine andere Lösung gefunden werden, was Schnieders bedauert: „Trotz Kontaktaufnahme mit dem Kreis Aachen und dem Gegner Rasensport Brand II war es nicht möglich das Spiel aufgrund fehlender Zustimmung des Gegners vorzuverlegen. Eine Relegation ist im Rahmenterminplan zwischen dem 14.06. - 30.06.26 möglich, aber die Ansetzungen in den letzten Jahren – sofern es eine Relegation gab – war meistens ein bis zwei Wochen nach Ende der Saison. Dementsprechend ist das Spiel im ordnungsgemäßen Rahmen der Verbandsrichtlinien angesetzt, aber aus sportlicher Sicht hätten wir uns eine andere Lösung gewünscht.“

Trotz des personellen Engpasses zeigt sich das Team kämpferisch: „Wir nehmen die Situation nun an und werden alles geben, auch wenn die personelle Konstellation vollkommen offen ist. Es wurde bereits Kontakt mit Spielern der zweiten Mannschaft und mit Standby-Spielern aufgenommen. Uns ist bewusst, dass uns ein extrem schweres Spiel erwartet. Rasensport Brand II hat eine sehr gute Saison gespielt und verfügt über eine junge, dynamische Truppe, die nicht umsonst da steht, wo sie steht.“ Brand II: Mit „Zero Budget“ zum Aufstieg? Bei der DJK RS Brand II ist die Vorfreude auf das Finale am Sonntag riesig – hier wird seit der ersten Minute der Sommervorbereitung genau für diesen Moment geschuftet. Nachdem man in der Vorsaison unter den eigenen Möglichkeiten geblieben war, steckte sich das Team früh ein ambitioniertes Ziel. Trainer Alexander Bohl gewährt einen Einblick in die Gefühlslage des Teams: „Wir arbeiten und freuen uns auf dieses Spiel seit der Sommervorbereitung. Nachdem die Ausmaße der Neuausrichtung beim TuS Lammersdorf bekannt wurden, haben wir uns ein Ziel gesetzt, von dem wir träumen können – Meister werden –, aber eben auch das Ziel, wofür wir hart arbeiten müssen und welches realistisch ist: Platz 2 mit der Hoffnung auf ein Relegationsspiel. Im Winter haben sich dann verschiedenste Szenerien rausgestellt, wie so ein Relegationsspiel möglich werden könnte. Mit diesem Ziel vor Augen, haben wir dann eine solide Rückrunde gespielt und Platz 2 relativ früh gesichert. Schon jetzt sind wir im Trainerteam unfassbar stolz auf unsere Mannschaft, die einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat.“