Relegations-Showdown live: Fehlheim will Revanche und die Rückkehr

Fehlheim. Ein Jahr nach dem dramatischen Aus gegen Kalbach mit Verlängerung, Platzverweisen und dem Absturz in die Gruppenliga meldet sich der VfR Fehlheim eindrucksvoll zurück. Mit sieben Siegen in Serie im Rücken empfangen die Bergsträßer am Mittwoch um 19 Uhr den Verbandsliga-14. TS Ober-Roden zum Relegations-Halbfinal-Hinspiel. Ziel: Der direkte Wiederaufstieg in die Verbandsliga.