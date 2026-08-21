Relegations-Neuauflage in Teisbach - Adlkofen erwartet Schierling

Der DJK-SV Adlkofen grüßt nach einem Top-Start von Tabellenplatz zwei. – Foto: Alfred Brumbauer

Vor knapp drei Monaten duellierten sich der FC Ergolding und der FC Teisbach noch in der Landesliga-Relegation, jetzt treffen die beiden Teams am siebten Spieltag der Bezirksliga West aufeinander. Vor allem der Absteiger steht dabei nach der jüngsten 0:5-Klatsche bei Neuling Neustadt und insgesamt nur sechs Punkten aus den ersten sechs Partien durchaus schon unter Druck. Wesentlich besser läuft es dagegen bei den Aufsteigern aus Landau und Adlkofen, die nach dem furiosen Start die Tabelle anführen und am Wochenende zuhause nachlegen können. Der Spitzenreiter empfängt bereits heute Abend den FC Dingolfing II zum Derby. Dazu gibt es mit den Matches Aiglsbach gegen Neufraunhofen und Walkertshofen gegen Neustadt noch zwei weitere Freitagsspiele. Am Samstag steht dann beim FSV VfB Straubing im Nachbarduell beim TSV Oberschneiding erstmals der neue Coach Franz Koller an der Seitenlinie .

Max Putz (Spielertrainer FSV Landau): "Wir erwarten eine spielerisch sehr starke Mannschaft, die dieses Mal vielleicht auch die ein oder andere Verstärkung aus dem Landesligateam mitbringt. Das ist für uns aber sekundär. In erster Linie wollen wir kämpferisch und spielerisch unsere Leistung auf den Platz bringen. Wir sind in einem gewissen Flow und den wollen wir weiter aufrecht erhalten. Unser Ziel ist ganz klar, das Derby-Heimspiel siegreich zu gestalten."

Personal: Michael Wagner steht nach überstandener Grippe wieder zur Verfügung. Ansonsten fehlen weiterhin die bekannten Langzeitverletzten.

Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): "Die Rollen sind auf dem Papier klar verteilt: wir fahren als Tabellenzwölfter zum Spitzenreiter. Trotzdem haben wir durch unseren ersten Saisonsieg Selbstvertrauen getankt. Uns erwartet im Derby eine schwere Aufgabe, aber wir wollen mutig auftreten und werden uns definitiv nicht verstecken."

Personal: Matthias Schratzenstaller, Fabian Berleb, Franz Heuberger, Manuel Kaspar und Manuel Schneil können nicht mitwirken.





Max Zischler (Trainer TV Aiglsbach): "Mit Neufraunhofen wartet ein spielstarker Gegner mit hoher individueller Qualität auf uns. Sie zählen mit Sicherheit zu den Topmannschaften in der Liga. Nichtsdestotrotz wollen wir in diesem Heimspiel mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur." Personal: Markus Schmidt, Daniel Bentsch, Daniel Aulbach, Moritz Ringeisen, Tobias Treitinger und Jonathan Klein stehen auf der Ausfallliste.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Freitagabend-Spiel in Aiglsbach, was gibt es Schöneres? Wir werden alles investieren müssen, um bestehen zu können. Wenn wir in der Chancenverwertung wieder konsequenter werden, können wir in Aiglsbach sicherlich was holen. Es wird aber immer wieder Phasen geben, in denen wir leiden müssen. Diese müssen wir überstehen und nach vorne zielstrebig sein." Personal: Fehlen werden Daniel Dollmann (Urlaub) und Florian Schoene (Faserriss).





Michael Hätscher (2. Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Nach der herben Klatsche in Dingolfing steht gegen Neustadt das nächste Spiel gegen einen starken Aufsteiger an. Wir brauchen eine deutliche Leistungssteigerung, um erfolgreich sein zu können. Neustadt hatte in den letzten Wochen einige verrückte Ergebnisse. Wir kennen die Mannschaft aus gemeinsamen Kreisligazeiten und auch aus dem Totopokal gut. Es waren immer hart umkämpfte, enge Matches und das erwarten wir auch für Freitag. Wir müssen die Fehler der letzten Wochen abstellen und zu geschlossenem und kompaktem Auftreten zurückfinden. Dann kann es mit dem Punktgewinn klappen." Personal: Neben dem langzeitverletzten Torhüter Michael Wehdanner müssen auch Christopher Heider und Lion Dakaj (beide verletzt) sowie Sebastian Linseisen (Urlaub) und Kilian Eicheldinger (beruflich verhindert) passen.

Daniel Neubaur (Sportlicher Leiter TSV Neustadt): "Die drei Punkte aus dem Spiel in Teisbach waren für uns unglaublich wichtig. Sie haben gezeigt, was möglich ist, wenn wir als Mannschaft auftreten und alles auf dem Platz lassen. Mit Walkertshofen wartet nun ausgerechnet ein Gegner, der uns in den vergangenen Jahren überhaupt nicht gelegen hat. In den vergangenen zwölf Duellen konnten wir nur einen Sieg einfahren. Freitagabend, Derby, Flutlicht – Fußballherz, was willst du mehr? Wir freuen uns auf ein intensives Derby, eine tolle Kulisse und werden alles dafür geben, Walkertshofen zu ärgern." Personal: Bis auf Muris Avdic und Hasan Ibric sind alle Mann an Bord.



Der TSV Neustadt/Donau ist bislang eine kleine Wundertüte. – Foto: Alfred Brumbauer











Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Zum Volksfest-Heimspiel erwarten wir mit Langquaid das nächste Topteam. Wir wollen vor allem mit Freude in das Spiel gehen und ihnen alles abverlangen. Ein Punkt wäre für uns aktuell ein großer Erfolg." Personal: Im Vergleich zu letzter Woche fehlen Christian Tippelt, Tobias Zocher, Johannes Niedermeier und Spielertrainer Daniel Ritzinger. Dafür kehren Fabian Maier, Luca Schettler, Samuel Guth und Oliver Preiss in den Kader zurück.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Am Samstag erwartet uns beim sympathischen und heimstarken FC-DJK Simbach eine schwierige Auswärtsaufgabe. Ich rechne mit umkämpften 90 Minuten, in denen Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden können. In dieser Liga kann sowieso jeder jeden schlagen, was die Ergebnisse der letzten Wochen ja eindrucksvoll gezeigt haben. Wer nicht über 90 Minuten 100 Prozent Leistung abrufen kann, geht in der Regel als Verlierer vom Platz." Personal: Thomas Blabl und Liridon Haljimi kehren in den Kader zurück. Stattdessen sind Noah Langner (Urlaub) und Alex Santander (verletzt) nicht mit dabei.







Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Die deutliche Niederlage in Schierling haben wir ausführlich besprochen und analysiert. Das Ganze ist mittlerweile abgehakt und wir richten den Blick nun nach vorne. Gegen Straubing erwarten wir von unserer Mannschaft, dass wir wieder ein anderes Gesicht zeigen. Wir haben bereits bewiesen, dass wir es deutlich besser können und wollen es nun im Derby wieder unter Beweis stellen. Mit dem VfB treffen wir auf eine Mannschaft, die individuell hervorragend besetzt ist und über reichlich höherklassige Erfahrung verfügt. Für uns gilt es deshalb, die Grundtugenden auf den Platz zu bringen, giftig zu sein und unseren Zuschauern einen packenden Fight zu liefern. Nur wenn wir als Kollektiv auftreten, über uns hinauswachsen und alles auf dem Platz lassen, werden wir eine Chance haben." Personal: Lorik Rashica kehrt in den Kader zurück. Stefan Kiemle fehlt gesperrt.

Tom Liebherr (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Samstag geht es für uns auswärts zum TSV Oberschneiding. Die Tabellensituation spricht zwar klar für uns, trotzdem dürfen wir den Gegner keinesfalls unterschätzen. Gerade in solchen Spielen müssen wir von der ersten Minute an konzentriert und konsequent auftreten. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden, unser Spiel durchziehen und mit drei Punkten den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze halten." Personal: Die beiden Spielertrainer Tom Liebherr und ⁠Maximilian Hupfloher fallen weiterhin aus.







Morgen, 16:00 Uhr SC Falkenberg Falkenberg ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 16:00 PUSH

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "In Ergolding waren wir sowohl mit dem Ergebnis als auch der Leistung zufrieden. Mit Kelheim kommt jetzt gleich die nächste sehr gute Mannschaft auf uns zu. Wir müssen wieder genauso gut verteidigen und den Gegner vielleicht sogar noch besser vom Tor weghalten. Unser Minimalziel ist ein Punkt." Personal: Daniel Diem hat sich das Handgelenk gebrochen und fällt daher ebenso wie Ahmad Almoustafa (Urlaub) aus. Die Einsätze der angeschlagenen Dominik Maierhofer und Ludwig Lagleder sind noch fraglich.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Falkenberg ist mittlerweile richtig in Fahrt gekommen. Nach dem 8:2-Heimsieg über Neustadt haben sie zuletzt auch in Ergolding einen Punkt mitgenommen. Nachdem unsere beiden letzten Auswärtsauftritte absolut nicht zufriedenstellend waren, wollen wir nun auch auf fremdem Platz wieder ein anderes Gesicht zeigen. Wenn die Einstellung bei uns stimmt, können wir auch in Falkenberg bestehen. Wir wollen die lange Heimreise nicht ohne Punkt antreten." Personal: Gegenüber der Vorwoche fehlen Andreas Birk (Rotsperre) und Niklas Prinzhorn (privat verhindert). Dafür kehrt Johannes Kürzl aus dem Urlaub zurück.

Der SC Falkenberg kommt in den letzten Wochen immer besser in Fahrt. – Foto: Alfred Brumbauer













Daniel Treimer (Spielertrainer DJK-SV Adlkofen): "Die letzten beiden Spiele haben gezeigt, dass wir in die Bezirksliga gehören. Als Aufsteiger genießen wir solche Siege wie in Langquaid natürlich extrem. Wir wissen aber auch, dass wir uns davon nichts kaufen können. Mit Schierling kommt jetzt die nächste harte Nuss zu uns: spielerisch stark und Jahr für Jahr vorne dabei. Wir haben Respekt vor dem Gegner, aber verstecken müssen wir uns vor niemandem. Wir wollen im Himmelreich an die letzten beiden Spiele anknüpfen und Schierling einen heißen Tanz bieten." Personal: Bis auf den langzeitverletzten Stefan Wippenbeck ist der Kader wieder komplett.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Sonntag geht's gegen den Aufsteiger aus Adlkofen, der super in die Saison gestartet ist und in den letzten zwei Spielen zu überzeugen wusste. Adlkofen hat gerade einen Lauf, wir müssen also alles geben, damit wir die drei Punkte mit nach Schierling nehmen können." Personal: Nicolas Reichl und Raphael Limmer können nicht mitwirken.







So., 23.08.2026, 16:00 Uhr FC Teisbach Teisbach FC Ergolding Ergolding 16:00 live PUSH