Relegations-Krimi ohne Sieger: Ringschnait trotzt Ummendorf

Es war ein Schlüsselspiel im Kampf um den Einzug in die Aufstiegsrelegation. Die drittplatzierte SG Ringschnait/Mittelbuch empfing den Tabellenzweiten SGM Ummendorf/Fischbach. Für die Gastgeber bot sich die große Chance, den Rückstand zu verkürzen, während die Gäste ihren komfortablen Vorsprung verteidigen wollten.

Die sportliche Brisanz spiegelte sich auch auf dem Rasen wider, wo sich beide Mannschaften einen leidenschaftlichen Kampf lieferten. Die Torfolge eröffnete Benedikt Grickscheit, der in der 41. Minute den Treffer zum 0:1 für die Gäste erzielte. Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 51. Minute traf Marco Münst per Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. In der dramatischen Schlussphase überschlugen sich noch einmal die Ereignisse, als Luca Ruedi von der SG Ringschnait/Mittelbuch in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Ein Sieger sollte in diesem nervenaufreibenden Duell jedoch nicht mehr ermittelt werden.

---



Der TSV Kirchberg/Iller kommt nach dem 0:4 in Krauchenwies unter Zugzwang und möchte schnell wieder Stabilität finden. Die SGM Blönried/Ebersbach verlor zuletzt 2:4 in Hohentengen und steht nach dem bereits besiegelten Abstieg auch für einen sauberen Saisonabschluss auf dem Platz. Kirchberg ist zuhause in der Pflicht, auch weil das Hinspiel verloren ging. Die SGM Blönried/Ebersbach setzte sich damals mit 3:2 durch.

---



Der VfB Gutenzell musste sich zuletzt Ringschnait mit 0:3 geschlagen geben und steht mit 40 Punkten kurz vor der Abstiegszone. Krauchenwies/Hausen/Göggingen reist nach dem überzeugenden 4:0 gegen Kirchberg mit viel Selbstvertrauen an und kann sich mit einem weiteren Sieg im oberen Mittelfeld festsetzen. Das Hinspiel gewann Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 3:1.

----

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr SV Sulmetingen Sulmetingen SV Sigmaringen Sigmaringen 15:00 PUSH



Dieses Duell hat Gewicht für die Plätze direkt hinter der Spitzengruppe. Sulmetingen steht nach dem 1:4 in Ummendorf bei 54 Punkten, Sigmaringen nach dem 0:3 gegen Mengen bei 53. Für beide ist es die Chance, sich im Endspurt noch einmal zu zeigen. Im Hinspiel gewann Sulmetingen eindrucksvoll mit 6:2 in Sigmaringen.

---

Fr., 22.05.2026, 19:00 Uhr FC Mengen Mengen SV Uttenweiler Uttenweiler 19:00 PUSH



Der FC Mengen marschiert mit 79 Punkten ungeschlagen an der Spitze und hat zuletzt mit dem 3:0 in Sigmaringen die nächste Hürde souverän genommen. Der SV Uttenweiler gewann zuletzt 3:1 gegen Eberhardzell und steht mit 38 Punkten auf Rang zwölf, reist aber dennoch klar als Außenseiter an. Im Hinspiel gewann Mengen in Uttenweiler mit 4:0.

---



Eberhardzell hat beim 1:3 in Uttenweiler erneut Punkte liegen lassen und musste mit 25 Zählern den vorzeitigen Abstieg verkraften. Steinhausen gewann zuletzt 2:0 gegen Bad Saulgau und hat mit 37 Punkten wieder etwas mehr Hoffnung, will nun aber nachlegen. Im Hinspiel gewann Eberhardzell in Steinhausen mit 2:1.

---

Morgen, 18:45 Uhr FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau SF Hundersingen SF Hundersingen 18:45 PUSH



Der FV Bad Saulgau 04 geht mit dem 0:2 in Steinhausen in diese Partie. Die SF Hundersingen kommen mit dem 4:2 gegen Ertingen und insgesamt 54 Punkten als klare Favoriten an, auch weil sie zuletzt mehrfach ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen haben. Bad Saulgau braucht fast zwingend etwas Zählbares um wenigstens den letzten Platz zu verlassen, Hundersingen will den Platz in der oberen Tabellendrittel verteidigen. Im Hinspiel gewann Hundersingen deutlich mit 5:2.

---



Die SG Ertingen Binzwangen verlor zuletzt 2:4 in Hundersingen und hat mit 29 Punkte kaum Hoffnung auf den Klassenerhalt. Der FV Rot kommt mit dem kleinen Achtungserfolg des 2:2 gegen Ochsenhausen. Beide Mannschaften wollen in diesem Kellerduell endlich wieder einen Dreier holen. Im Hinspiel gewann Ertingen in Rot mit 3:2.

---

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen SV Hohentengen Hohentengen 15:00 PUSH



Der SV Ochsenhausen holte zuletzt beim 2:2 in Rot erneut keinen Sieg. Hohentengen reist nach dem 4:2 gegen Blönried mit 55 Punkten auf Rang vier an und hat das Ziel, die starke Saison mit einem Platz weit vorne zu beenden. Es ist ein Spiel, in dem Ochsenhausen endlich auch den vorzeitigen Klassenerhalt klarmachen möchte. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.





