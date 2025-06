Relegations-Krimi in Teglingen

Messingen: Im Torrausch gescheitert, aber nicht gebrochen

Beim SV Adler Messingen sitzt der Stachel noch tief. Man hat wirklich alles gegeben. Ein 9:2 gegen Salzbergen II ist normalerweise mehr als genug für eine kleine Aufstiegsfeier am Vereinsheim. Doch Grenzland Twist machte im Fernduell das, was man in der 89. Minute eigentlich so macht: ein Tor. Damit wurde der Traum vom direkten Aufstieg auf der Zielgeraden ausgebremst. Jetzt bleibt nur noch dieser eine Abend und die Chance zur sportlichen Wiedergutmachung.