Relegations-Krimi des SC Olching geht weiter

„Wir haben die gleiche Ausgangslage“, stellte Olchings Trainer Felix Mayer am Mittwochabend nach dem Schlusspfiff beim FC Stätzling nüchtern fest. Wie schon bei der 2:3-Niederlage in der ersten Relegationsrunde in Thalhofen vor einer Woche kehrte der SCO am Mittwochabend erneut mit einer knappen Niederlage im Gepäck vom FC Stätzling zurück nach Olching. Diesmal war es ein 0:1. Für das alles entscheidende Rückspiel ist bei diesem Ergebnis für den Olchinger Landesligisten noch alles drin.