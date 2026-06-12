Relegations-Knaller im Stream: OSV Meerbusch empfängt MSV Düsseldorf Am Sonntag ab 15 Uhr zeigen wir Euch die Partie zwischen dem OSV Merbusch und dem MSV Düsseldorf wieder im Livestream. Dazu gibt es aber auch einen Ticker und FuPa.tv. von Sascha Köppen · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Zöllner

Mit einem 2:2 endete das erste Spiel der Landesliga-Aufstiegs-Relegation zwischen dem MSV Düsseldorf und dem Duisburger FV 08 (nachzulesen hier), nun steht am Sonntag um 15 Uhr das zweite Spiel der Dreierrunde an, in dem dann auch der OSV Meerbusch ins Geschehen eingreift. Ab 15 Uhr läuft dann beim OSV die Partie gegen die Düsseldorfer, die ihr bei uns wieder, wie schon am Mittwoch, im YouTube-Livestream, bei FuPa.tv und natürlich im Liveticker verfolgen könnt.

Pole Position oder Aus für den OSV Meerbusch? So., 14.06.2026, 15:00 Uhr OSV Meerbusch OSV Meerbu. MSV Düsseldorf MSV Düsseld. 15:00 live PUSH

Die Konstellation ist dabei durch die Auftaktpartie vorgegeben. Sollte der OSV sein Heimspiel verlieren, wäre er bereits komplett aus dem Rennen, weil er dann die vier Punkte des MSV Düsseldorf nicht mehr erreichen könnte. Der MSV muss für diesen Fall aber eigentlich schon deutlich gewinnen, besteht doch sonst die Gefahr, dass die Duisburger gegen einen Gegner, für den es selbst um nichts mehr geht, am Mittwoch deutlicher gewinnen könnten. Siegt jedoch der OSV Meerbusch, dann hält das Team von Trainer Dominik Voigt die Fäden in der Hand, könnte dann schon mit einem Remis am letzten Spieltag in Duisburg selbst das einzige Team mit vier Punkten sein, oder sogar beide Partien für sich entscheiden. Es liegt also viel Spannung in der Partie am Sonntag, soviel dürfte sicher sein.