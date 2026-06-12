Relegations-Knaller im Stream: OSV Meerbusch empfängt MSV Düsseldorf

Mit einem 2:2 endete das erste Spiel der Landesliga-Aufstiegs-Relegation zwischen dem MSV Düsseldorf und dem Duisburger FV 08 (nachzulesen hier), nun steht am Sonntag um 15 Uhr das zweite Spiel der Dreierrunde an, in dem dann auch der OSV Meerbusch ins Geschehen eingreift. Ab 15 Uhr läuft dann beim OSV die Partie gegen die Düsseldorfer, die ihr bei uns wieder, wie schon am Mittwoch, im YouTube-Livestream, bei FuPa.tv und natürlich im Liveticker verfolgen könnt.
Die Konstellation ist dabei durch die Auftaktpartie vorgegeben. Sollte der OSV sein Heimspiel verlieren, wäre er bereits komplett aus dem Rennen, weil er dann die vier Punkte des MSV Düsseldorf nicht mehr erreichen könnte. Der MSV muss für diesen Fall aber eigentlich schon deutlich gewinnen, besteht doch sonst die Gefahr, dass die Duisburger gegen einen Gegner, für den es selbst um nichts mehr geht, am Mittwoch deutlicher gewinnen könnten.
Siegt jedoch der OSV Meerbusch, dann hält das Team von Trainer Dominik Voigt die Fäden in der Hand, könnte dann schon mit einem Remis am letzten Spieltag in Duisburg selbst das einzige Team mit vier Punkten sein, oder sogar beide Partien für sich entscheiden. Es liegt also viel Spannung in der Partie am Sonntag, soviel dürfte sicher sein.
Beim OSV dürfte der Blick vor allem auch auf Torjäger Marc Rommel gehen, der mit 30 Saisontoren der beste Torschütze der drei Relegationsteilnehmer ist. Dass die Offensive das Prunkstück der Meerbuscher ist, zeigt auch der Umstand, dass es mit Philip Schmelzer (20 Tore) und Lars Stieger (18 Treffer) zwei weitere Top-Torschützen gibt, denen der MSV Düsseldorf Einhalt gebieten muss. In der Tat haben aber beide Kontrahenten in der Saison mehr als 100 Tore geschossen und je genau 37 Gegentore kassiert.
Seid also am Sonntag ab 15 Uhr bei FuPa mit dabei. Im Livestream bei YouTube (gleich hier im Artikel unten starten), im Liveticker oder auch mit den Highlights bei FuPa.tv, die ihr bequem aus dem Ticker heraus anschauen könnt. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr auch das erste Spiel der Relegationsgruppe in voller Länge sowie weitere Top-Spiele aus der Saison und der Relegation.