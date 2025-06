Relegations-Hinspiel: SSC Südwest empfängt BFC Meteor

Es ist soweit. Am Mittwochabend empfängt der SSC Südwest den BFC Meteor. Auf dem Spiel steht der Aufstieg in die Berlin-Liga in Hin- und Rückspiel. Der SSC Südwest tritt als Zweiter der Landesliga Staffel 2 an. Dort holten die Steglitzer 70 Punkte, verteidigten den Relegationsrang bis zum Schluss gegen den VfB Hermsdorf. Meteor holte in Staffel 1 sechs Punkte weniger, stand aber schon länger als Relegationsteilnehmer fest. Die Generalprobe verloren die heutigen Gäste am Wochenende mit 3:1 bei Inter.

Meteor-Trainer Demircan Dikmen sagt: „Südwest ist eine gute Mannschaft, sie haben sehr gute Spieler in ihren Reihen. Es werden zwei intensive Spiele. Beide Teams spielen eine super Saison und hätten es verdient aufzusteigen. Wir werden alles reinhauen und wollen aufsteigen.

Sein Gegenüber Marco Passeckel erklärt: „Meteor hat offensiv eine brutale Qualität, aber wir haben gegen Blau Weiß 90 gezeigt, dass alles möglich ist. Es werden offene Spiele, es wird auf Kleinigkeiten ankommen."

Das Hinspiel könnt ihr hier live verfolgen.

