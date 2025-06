Relegations-Duell SV Tölz gegen Egling: "Wir müssen uns steigern"

Treffen in der Relegation zwei Fußballvereine aus unterschiedlichen Spielklassen aufeinander, wird meist die höher angesiedelte Mannschaft als Favorit gehandelt. Also sollten dem SV Bad Tölz beim ersten Entscheidungsspiel am Donnerstag (19 Uhr, Sportpark auf der Flinthöhe) gegen die SF Egling-Straßlach die besseren Karten gehören. Gästetrainer Florian Buchner glaubt jedoch an eine Chancengleichheit – eine Meinung, die sein SV-Kollege Thomas Gärner teilt: „Egling hatte in den letzten Spielen mehr Erfolgserlebnisse als wir. Da ist garantiert viel Selbstbewusstsein vorhanden.“